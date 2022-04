Nel cambio di stagione capita di sentirsi spesso stanchi e affaticati. Potremmo aver voglia di dormire di più e di rallentare un po’ i tempi, ma è difficile conciliare tutto ciò con i diversi impegni quotidiani.

L’unico modo per cercare di aiutare il nostro corpo a ritrovare la forza è mangiare in modo sano ed equilibrato. Abbiamo parlato più volte di quanto sia importante selezionare gli alimenti migliori per la nostra salute, come questo frutto che abbasserebbe il rischio di colesterolo e diabete.

Oltre all’importante presenza di frutta e verdura, anche il pesce è un elemento preziosissimo per il nostro benessere. Come tutti sanno, il pesce è una grande fonte di sali minerali, utili per il corpo sotto tanti punti di vista.

In particolare, al supermercato dovremmo volgere la nostra attenzione verso un tipo di pesce molto economico ma davvero salutare. Molte persone lo sottovalutano, pensando che non sia pregiato, ma sbagliano di grosso.

Cuore e pressione sarebbero sotto controllo con questo pesce ricco di sali minerali che costa poco e che farebbe bene anche alle ossa

Incredibile ma vero, forse non avremmo mai pensato che il merluzzo potesse essere un pesce dalle così grandi potenzialità. Tante persone lo considerano quasi come un pesce di serie B, meno pregiato del salmone o di altri più noti.

Un pesce con qualità notevoli

In realtà, il merluzzo è ricco di vitamine, in particolare la vitamina A, E, D, K, C, B12 e B6. Quest’ultima, poi, la possiamo ritrovare anche in questa pianta efficace contro la perdita di memoria.

Inoltre, il merluzzo contiene tantissimi sali minerali, come il fosforo, che sarebbe utile per le ossa, e il potassio, che gioverebbe all’apparato cardiovascolare. Cuore e pressione sarebbero sotto controllo con questo alimento ed è per questa ragione che dovremmo inserirlo nella nostra alimentazione.

La ricetta buonissima del merluzzo al profumo d’arancia

Ci sono tanti modi per cucinare il merluzzo, ma questo è senza dubbio uno dei più sfiziosi.

Versiamo un filo d’olio in padella e facciamolo scaldare. Sistemiamo in padella anche i filetti di merluzzi già puliti, quindi lasciamo cuocere il tutto per alcuni minuti, dopo aver aggiunto anche qualche spicchio di aglio e dell’origano.

Versiamo sul pesce il succo di un’arancia, che avremo precedentemente spremuto. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere e, se necessario, aggiungiamo un po’ d’acqua.

Quando sarà pronto, impiattiamo e cospargiamo il tutto con un po’ di pepe e della granella di nocciole. Il nostro meraviglioso secondo piatto sarà buonissimo e perfettamente salutare.

Lettura consigliata

Sarebbero questi i valori normali della pressione per non rischiare ictus e malattie cardiache