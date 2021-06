Spesso non sappiamo cosa inventare di nuovo per i nostri pranzi e cene ed ecco un’idea alternativa e molto buona da proporre. I fichi sono quasi maturi in questa stagione sia quelli gialli che i rossi, e sono all’apice della loro bontà.

Possiamo sfruttare questo frutto delizioso per cucinare una ricetta che sicuramente in pochi avranno gustato come dessert.

Tutti andranno pazzi per questo piatto prelibato a base di fichi e mandorle facile da preparare e che ci farà fare una bella figura

Per quattro persone, e circa 150 kcal per porzione, prepariamo:

12 fichi ben maturi;

4 cucchiai di mandorle affettate;

2 cucchiai di miele di lavanda o un miele a piacimento;

4 palline di gelato alla vaniglia.

Iniziamo lavando e asciugando tutti i fichi e poi tagliamoli in quattro parti. Disponiamoli su un piatto che metteremo in forno e ricopriamoli con il miele. In seguito ricopriamo con tutte le mandorle affettate e inforniamo a 180 gradi, dai 10 ai 12 minuti.

Qualche suggerimento e astuzia per servire questo dessert

In ogni piattino da dolce mettiamo 3 fichi e decoriamo aggiungendo una pallina di gelato alla vaniglia, in seguito serviamo.

Al posto delle mandorle possiamo anche scegliere delle noci che apportano acidi grassi polinsaturi. Fra questi ci sono gli omega-3 che sono ottimi per la salute de nostro sistema cardiovascolare.

Questa pietanza dolce è perfetta da servire come merenda o come dessert dopo un buon pranzo o cena. In più questa ricetta è salutare e ricca di sostanze nutritive per una dieta sana e anche piacevole e gustosa per il nostro palato.

