Dimentichiamoci delle mollette dei panni che stringono le labbra alla Tik Tok perché l’effetto dell’aumento della circolazione dura qualche secondo. Di seguito impareremo i trucchi dei make up artist per rendere le labbra carnose e guadagnare qualche millimetro per chi ha una bocca sottile. In pochi semplici step realizzeremo un trucco alla portata di tutte anche delle più inesperte. Questo tipo di make up può essere utilissimo anche per rendere regolare il contorno labbra. Poche di noi, infatti, possono vantare un lato sinistro della bocca perfettamente simmetrico al lato destro.

Con questo make up anche le labbra più sottili appariranno grandi e carnose per un look esplosivo per Capodanno

Per creare un’ottima base per il trucco, le labbra dovranno essere idratate ma non unte onde evitare orribili sbavature. Procediamo quindi prima con un delicato scrub al miele e zucchero (un cucchiaino di miele e un cucchiaio di zucchero). Con una salvietta applichiamo con movimenti circolari lo scrub sulle labbra. Sciacquiamo con acqua calda e passiamo del burrocacao. Terminate le operazioni preliminari, lasciamo asciugare. Se il burrocacao non fosse completamente assorbito, passiamo le labbra con un dischetto di cotone e una goccia di acqua micellare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il contouring

Il contouring è un passaggio che in pochi ancora praticano ma è davvero un’arma preziosa per ridefinire le dimensioni degli elementi del viso. Con un correttore leggermente più scuro rispetto all’incarnato e un pennellino a punta fine, andremo ad ombreggiare alcuni punti. Applichiamo il correttore, sotto, al centro del labbro inferiore e due millimetri sopra all’arco di cupido (la parte rientrante del labbro superiore). Ora sfumiamo molto bene con il pennellino. Con questo gioco d’ombre andremo a incrementare l’effetto volume.

Il contorno labbra

Utilizziamo una matita contorno labbra color carne. Delineiamo il profilo della bocca tracciando una linea di uno o due millimetri sopra il nostro vero contorno labbra. Ora procediamo con l’applicazione del rossetto.

Il rossetto

Due annotazioni da tener presente: i colori scuri tendono a rimpicciolire le labbra quindi scegliamo colori più simili alle nostre labbra. L’applicazione del rossetto è sicuramente più semplice con il pennellino. Anche per le principianti è la soluzione migliore perché limita le sbavature. Una volta applicato il rossetto abbiamo ancora qualche trucchetto da professionisti da svelare.

Il lip gloss

Utilizzeremo due lip gloss, uno più scuro e uno più chiaro del rossetto usato. Applicheremo il gloss più scuro agli angoli della bocca mentre al centro delle labbra il gloss più chiaro. Le labbra appariranno da subito più piene e turgide.

Con questo make up anche le labbra più sottili appariranno grandi e carnose per un look esplosivo per Capodanno, iniziando l’anno al bacio.

Approfondimento

Ecco come ottenere in pochi minuti labbra più toniche e grandi senza bisturi né punturine