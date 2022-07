Parlare di pasta al forno in estate sarebbe forse un po’ come parlare di insalata di riso in inverno: sembra di cadere in contraddizione. Soprattutto pensando alle temperature roventi di questi giorni, non viene di certo voglia di mangiare cose calde e tantomeno di mettersi ai fornelli. Ma è anche vero che la cucina italiana è piena di risorse e non mancano ricette furbe e veloci, buone da giocarsi tutto l’anno. Ad esempio, anche la pasta al forno può diventare di stagione, semplicemente sfruttando qualche piccola astuzia.

L’idea di base è quella di tenere il forno acceso il meno possibile per risparmiare in bolletta e in sudore, quindi scegliamo ingredienti ad hoc. Preferiamo ad esempio il pesto alla genovese o nelle sue varianti di noci o alla rucola, eventualmente aggiungendo un po’ di ricotta. Non ha certo bisogno degli stessi tempi di cottura di un ragù. Possiamo anche preparare noi delle salse estive e freschissime, frullando pomodorini, pinoli, parmigiano e basilico o anche acciughe, capperi, origano e pangrattato. Per il resto, basterà tagliare a dadini ingredienti a piacere come prosciutto, formaggio, olive e verdure preferite. Se poi quello che cerchiamo è una ricetta davvero veloce, questa pasta al forno estiva gratinata con verdure fa proprio al caso nostro: scopriamola insieme.

Innanzitutto, ci occorreranno:

320 g di mezze maniche rigate;

200 g di feta;

50 g di formaggio grattugiato;

200 g di spinaci;

150 g di ricotta;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva q.b.

Questa pasta al forno estiva gratinata con verdure è semplice, leggera e servono solo 3 ingredienti economici

Per prima cosa, se usiamo spinaci freschi, laviamoli e priviamoli del gambo; se invece usiamo quelli surgelati, mettiamoli subito in padella. Mentre li facciamo rosolare per circa 10 minuti con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio schiacciato, prepariamo anche la pentola d’acqua per la pasta. Tolti dal fuoco gli spinaci, poi, sarà quasi ora di buttare la pasta, che dovrà essere cotta al dente. Una volta scolata la pasta, quindi, trasferiamola in una ciotola in cui andremo ad amalgamarla con gli spinaci, la feta sbriciolata e 30 g di formaggio grattugiato.

A seguire, uniamo anche la ricotta e un mestolo di acqua di cottura tenuto da parte, quindi versiamo tutto in una pirofila leggermente unta. Spolveriamo con il formaggio avanzato e inforniamo a 180°C per 30 minuti, tempo massimo entro cui la gratinatura dovrebbe risultare perfettamente dorata.

