Invece della pasta fredda con tonno e zucchine proviamo questo abbinamento con salmone, rucola e un ingrediente speciale

Più l’estate va avanti e più cerchiamo alimenti freschi, ottima strategia contro il caldo estivo accanto ad una corretta idratazione.

Le buonissime lasagne o gli altrettanto invitanti risotti lasciano così, generalmente, il posto a riso e pasta freddi, da condire come più ci piace.

L’insalata di riso, ad esempio, piatto principe del periodo, si colora di frutta tropicale e di sapori nuovi che non fanno rimpiangere i condimenti pronti.

Ma anche la pasta fredda accoglie a braccia aperte tantissime nuove versioni, pronte a soddisfare i gusti più disparati.

A tal proposito, invece della pasta fredda con tonno e zucchine potremmo provare un’altra coppia di ingredienti già ben assodata: salmone e rucola.

Già largamente impiegati nelle insalatone miste di stagione, in questa ricetta si sposano perfettamente grazie ad un ingrediente speciale: la salsa yogurt.

Non resta dunque che scoprire come realizzare questo piatto unico e golosissimo, ottimo quando non si ha voglia di stare troppo tempo ai fornelli.

Nello specifico, ci occorreranno:

320 g di pasta;

250 g di salmone affumicato;

1 costa di sedano;

80 g di olive;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Per la salsa allo yogurt, poi, serviranno:

200 g di yogurt greco;

10 g di rucola;

2 foglie di basilico;

1 limone;

sale e pepe;

1 cucchiaino di senape.

La prima cosa da fare è cuocere la pasta seguendo come al solito le indicazioni riportate sulla confezione.

Per quanto riguarda la cottura, è preferibile lasciarla al dente; poi, trasferiamola in una ciotola per farla raffreddare, condita solo con un filo d’olio.

In questo modo eviteremo che la pasta si attacchi, dando luogo ad uno spiacevole effetto colloso.

Dedichiamoci, quindi, alla preparazione della salsa yogurt iniziando a tritare finemente rucola e basilico.

Successivamente, presa una ciotolina, andiamo ad amalgamare lo yogurt con sale, pepe, scorza e succo di limone, senape e le erbe tritate.

A questo punto è tempo di assemblare il piatto, quindi trasferiamo la pasta in un’insalatiera piuttosto capiente e condiamo con la salsa yogurt.

Aggiungiamo poi il salmone tagliato a strisce sottili, le olive denocciolate e il sedano a tocchetti.

Aggiustiamo di sale qualora necessario e lasciamo riposare in frigorifero se la pietanza non è destinata al consumo immediato.

