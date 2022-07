A luglio chi chiede questa carta prepagata alle Poste può vincere uno smartphone Samsung al giorno del valore di 879 euro

Viviamo in un Mondo fatto di interazioni sempre più social e sempre più a distanza. Un trend dovuto principalmente alla pervasività di internet, che ha frantumato il concetto di limite. Oggi bastano una buona connessione e un moderno apparecchio tecnologico per travalicare molti confini.

Poi nel 2020 il Covid ha dato il suo enorme contributo in termini di distanziamento sociale. Si lavora, si studia, si interagisce a distanza. Il discorso vale anche per chi vende e/o acquista beni e servizi, che vengono contrattati e pagati in remoto. Per esempio, basta uno smartphone performante e una carta ricaricabile per chiudere una transazione in rete.

Ora, il nuovo concorso a premi di Poste Italiane s’incardina proprio su questi due elementi, ossia una carta prepagata e un cellulare intelligente.

Attivando una Postepay si può vincere uno smartphone

Si tratta di un concorso a premi destinato ai consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o domiciliati nel territorio italiano. Dal 1° al 31 luglio chi attiva una Postepay Evolution presso un ufficio postale può vincere un cellulare.

Dopo tale passaggio bisogna collegasi al portale di Poste, poi alla sezione del concorso ed effettuare il login con le credenziali di accesso MyPoste. Accettate le condizioni del Regolamento, va completata la registrazione con i propri dati personali. A questo punto si accede al form di partecipazione al concorso.

L’estrazione dei premi è prevista per il 15 settembre 2022 e prevede:

26 premi giornalieri Samsung Galaxy S22 8G BRAM+128 GB del valore di 879 euro ciascuno, IVA inclusa;

5 premi finali sempre dello stesso smartphone.

In sostanza, a luglio chi chiede questa carta prepagata alle Poste può vincere un moderno cellulare. Al concorso parteciperanno le sole carte attive, incluse quelle bloccate per furto, smarrimento o disconoscimento. In caso di più carte attivate da uno stesso destinatario nel periodo di validità, ogni card darà un diritto a sé a partecipare al concorso. Tuttavia, ogni destinatario può vincere un solo premio per ciascuna Postepay Evolution attivata.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati a prendere visione integrale del Regolamento per tutti i dettagli del caso.

Più in generale ricordiamo che Postepay Evolution è solo una delle carte di pagamento di Poste e una delle tante presenti sul mercato.

Essa ha un canone annuo di 12 euro e possiede un IBAN valido per accreditare lo stipendio o la pensione. Questa prepagata consente di disporre e/o ricevere bonifici, come pure di domiciliare le proprie utenze domestiche o pagare i bollettini.

Consente inoltre di prelevare gratuitamente da tutti gli ATM Postamat e consente di pagare sul circuito Mastercard. Infine consente anche di pagare contactless o online. A tal fine basta utilizzare il dispositivo iOS o Android con Apple Pay o Google Pay.

