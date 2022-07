Non tutti conoscono questo paradiso terrestre in Italia con pochi abitanti, panorami incredibili e spiagge e mare da sogno

Finalmente è arrivato il momento di scegliere quale sarà la prossima meta dove trascorreremo le vacanze estive. Tante sono le scelte possibili e ormai è facile esaudire i desideri vacanzieri di tutti, da chi ama il mare alla montagna. Tuttavia, a seguito dell’ultimo periodo, sembra che i prezzi fuori dai confini nazionali stiano raggiungendo prezzi esorbitanti, sia per quanto riguarda gli alloggi che per i voli. Per questa ragione, tanti stanno riscoprendo le bellezze nostrane programmando le proprie vacanze in Italia. Se apparteniamo a questa categoria e stiamo cercando una vacanza di pace e relax, una buona soluzione potrebbe essere Motta d’Affermo.

La Piramide al 38° parallelo

Non tutti conoscono questo paradiso terrestre che si trova in Sicilia, per l’esattezza in provincia di Messina. Motta d’Affermo è un piccolo paese che ospita poco più di 700 abitanti diventato famoso grazie alla Piramide che interseca il 38° parallelo. Proprio sotto questa insolita struttura, appartenente ad un complesso più ampio di opere che compongono un museo a cielo aperto, viene celebrato il solstizio d’estate. La Piramide si staglia su un’altura da cui ammirare la rigogliosa vegetazione ed il mare cristallino che fanno da cornice a questo luogo magico.

Motta d’Affermo è infatti caratterizzata dalla vasta vegetazione mediterranea e, in particolare, dai tantissimi fiori. Lentisco, mirto, erica, corbezzolo sono solo alcuni dei fiori che ci inebrieranno con i loro profumi ma, soprattutto, noteremo la presenza della ginestra. L’antico nome di Motta d’Affermo, infatti, era “Sparto” che in greco significa proprio ginestra.

In questo luogo magico c’è tutto quello che serve a soddisfare i desideri dei viaggiatori più esigenti. Questo piccolo luogo è infatti ricco di storia e bellezze architettoniche, tra cui le numerose chiese, ma offre anche un mare turchese e spiagge incantevoli. Ad appena 4 km dal centro abitato troviamo la più famosa, ovvero la Spiaggia di Torremuzza, caratterizzata da piccoli ciottoli dove le onde dell’azzurro mare cristallino si infrangono.

Insomma se quest’estate ancora non abbiamo scelto dove andare, Motta d’Affermo potrebbe essere la meta ideale per fare il pieno di relax e cultura.

Da non dimenticare poi le altre mete poste nel nostro splendido sud Italia, spesso prese troppo poco in considerazione.

