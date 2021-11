L’alimentazione è una parte essenziale per il benessere umano. Infatti oltre ad aiutarci a sentirci meglio, può addirittura alla lunga prevenire alcune patologie. Infatti si può ridurre tantissimo il rischio di contrarre il cancro con queste abitudini consigliate dalla scienza. Per questo motivo oggi forniamo una piccola guida all’acquisto di uno degli alimenti più amati dal popolo italiano. Infatti, non tutti ci fanno caso, ma questa è un’ottima pasta da mettere sempre nel carrello al supermercato. Vediamo insieme di quale si tratta e qual è il motivo per cui dovremmo subito andare ad acquistarla.

Stiamo parlando della pasta che riporta la dicitura “trafilata a bronzo”. Infatti, questo tipo di preparazione permette di ottenere un prodotto di qualità maggiore. Essendo un processo molto lungo effettuato a basse temperature, permette di conservare al meglio tutti i nutrienti presenti all’interno della pasta secca. Questo però si ripercuote anche sul gusto. Molti dopo l’assaggio, infatti, trovano questo genere di materia prima più gradevole rispetto a quella che non è stata trafilata. Inoltre, suggeriamo di comprarla biologica in modo da non incappare in possibili pesticidi. In questo caso è necessario cercare sul packaging il bollino verde riservato a questo genere di prodotti.

Altri consigli per un acquisto più consapevole

Poi consigliamo di comprare quella derivata da grano italiano. Questo non per mero campanilismo, ma perché in questo modo l’articolo da noi scelto proverrà da un luogo vicino e ridurrà l’impatto ambientale. Inoltre, i prodotti nostrani ed europei sono sottoposti a delle severe leggi prima di essere inseriti sul mercato. Lo stesso potrebbe non valere per i prodotti provenienti da nazioni extracomunitarie. Infine, suggeriamo di prediligere le tipologie composte di cereali integrali al posto di quelli raffinati. I primi sono contraddistinti da un colorito più brunastri e presentano diversi vantaggi. In primis hanno un maggior contenuto di fibre e quindi mantengono una sensazione di sazietà più prolungata in chi li consuma. Poi sono benefici per il benessere intestinale. Il sapore delle due opzioni è molto simile, anche se nel secondo caso il prezzo risulta leggermente maggiore.

