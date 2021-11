Se da una parte abbiamo il grande filone dei cappotti per l’inverno, dall’altra abbiamo quello dei piumini. Il cappotto regala all’outfit un’allure elegante e i modelli in commercio sono veramente tanti. E spesso quelli da uomo vengono declinati anche per il guardaroba femminile. Non solo cappotti neri o beige, ma anche questi piumini economici sono il trend dell’inverno. Sembra, infatti, che il panorama moda si stia avvicinando sempre di più ai piumini. Il piumino caldo, puffy e soffice sarà il vero trend dell’inverno. Ma come deve essere?

Dal cappotto al vero must have della stagione

Di cappotti ne abbiamo visti veramente tanti. Abbiamo visto i cappotti cammello sotto i 100 euro per essere subito alla moda e brillare d’inverno. E poi abbiamo visto quelli più particolari dei grandi brand del lusso perfetti per ogni età. Possiamo giocare moltissimo con i vari modelli: dal corto al lungo, passando per il midi. E possiamo giocare anche con le diverse tonalità. Infatti il cappotto non deve per forza essere beige o nero, anche se questi due colori sono sicuramente quelli più facili da abbinare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma dal cappotto si passa al piumino: vero capo must have di stagione. Ovviamente ce ne sono alcuni che toccano cifre molto alte come quello di Max Mara in raso, oppure quello di Bottega Veneta. Ce ne sono, però, altri per cui non è necessario spendere una fortuna.

Non solo cappotti neri o beige, ma anche questi piumini economici sono il trend dell’inverno

Partiamo con il dire che il piumino quest’anno abbraccia le tonalità del bianco, e quindi va dal bianco ghiaccio fino al beige chiaro. Uniqlo propone un piumino senza cuciture, con un resistente rivestimento idrorepellente, antivento e dalla silhouette equilibrata e sagomata. Di questo modello esistono 5 varianti di colore: verde oliva, blu, grigio scuro, nero e beige chiaro. Columbia invece propone un piumino con colletto imbottito in 4 colorazioni: nero, chalk, bright geranium e pale lilac.

Dal tocco chic e alla moda è il piumino bianco imbottito con cintura in vita di Tally Weijl. Super puffy è, invece, il piumino corto imbottito con bottoni a pressione in tessuto riciclato di Na-kd. Mentre Emporio Armani disegna un piumino in tessuto tecnico con il colletto realizzato in pelo sintetico dalle nuance bianco silver. Questo disponibile in altre 3 colorazioni: nero, verde e viola. Liviana Conti infine disegna un piumino trapuntato lungo in tessuto tecnico e interno in piuma d’anatra.

Approfondimento

Il trucco per avere una casa calda d’inverno senza spendere una follia con i termosifoni accesi