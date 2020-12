L’albero di Natale è un residuo di una festività pagana e esorcizza le paure più antiche dell’uomo, ecco qui il perchè

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le luci, gli addobbi, i regali e le canzoni di Mariah Carey e Michael Bublé: anche quest’anno nonostante la pandemia e l’aria di crisi, si comincia a sentire la magia del Natale.

Ci siamo, però, mai chiesti cosa si nasconde dietro ai simboli di questa festività? Oggi cerchiamo di fare chiarezza, parlando del famosissimo abete che quasi tutti abbiamo in casa. Ebbene, l’albero di Natale è un residuo di una festività pagana e esorcizza le paure più antiche dell’uomo, ecco qui il perché.

L’albero sempreverde

L’albero di Natale è un residuo di una festività pagana e esorcizza le paure più antiche dell’uomo, ecco qui il perché. Questa usanza, infatti, è ben antecedente al Cristianesimo e la si può trovare già nella popolazione celtica e vichinga.

Come già spiegato in uno dei nostri articoli, i primi adoravano gli alberi e avevano anche un sistema di classificazione zodiacale basato su di essi. La scelta di questo arbusto, però, si lega a una particolarità non da poco: è un sempreverde.

Il significato metaforico diventa, dunque, chiaro. In un periodo di rigidità, in cui il clima è ostile all’uomo, e la terra povera di messi, si celebra la forza della natura che non sfiorisce.

Questo fenomeno è anche potenziato dalla celebrazione della luce nel periodo più buio dell’anno, quello del solstizio d’inverno. Per questo, in antichità, si festeggiava con l’uso di falò mentre, invece, oggi, si decorano gli ambienti con le lucine natalizie e con le luminarie.

Con questi due simboli si esorcizzano due ansie ataviche, profondamente radicate nell’essere umano: la paura del buio e della morte.

