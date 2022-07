Le melanzane sono uno degli ortaggi più amati dagli Italiani. Esistono numerose ricette che si possono fare con questa meravigliosa verdura. Un aspetto sul quale bisogna soffermarsi è che le melanzane sono un alimento ottimo per la nostra dieta. Come le zucchine, sono costituite maggiormente da acqua (circa il 92%) e la restante parte sarà formata da fibre e, in minor percentuale, da zuccheri e grassi. È ricca di vitamine, soprattutto del gruppo B, e sali minerali. Si tratta di un alimento veramente ipocalorico, infatti 100 g di melanzane corrispondono circa a 24 kcal.

Si possono cucinare in tanti modi: al forno, fritte, grigliate. Ovviamente, per mantenere la nostra linea sarebbe preferibile scegliere la cottura al forno o grigliata. Ma non priviamoci in maniera categorica anche del fritto, ogni tanto potrebbe fare anche bene sgarrare. Adesso vediamo, però, la ricetta di una parmigiana light facile e veloce da preparare. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

2 melanzane;

sale;

uno spicchio di aglio e una cipolla bionda;

2 cucchiai di olio EVO;

500 g di passata di pomodoro;

pepe nero;

basilico;

100 g di formaggio grattugiato.

Questa parmigiana light al forno con melanzane grigliate, sugo e senza mozzarella è assolutamente da provare

Passiamo al procedimento per formare la nostra parmigiana. Laviamo le melanzane e tagliamole con uno spessore di circa 1 cm. Dopodiché riscaldiamo una piastra e le mettiamo a grigliare, girandole di tanto in tanto. Nel frattempo, in una pentola, prepariamo il sugo. Mettiamo l’olio con l’aglio e la cipolla e aspettiamo che si imbiondiscano. Successivamente versiamo la passata di pomodoro, aggiungiamo il pepe, il sale e il basilico spezzettato. Mescoliamo e aspettiamo che riprenda il bollore. Cuociamo con coperchio per circa 30 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, vediamo se la passata è pronta. Non dovrà essere liquida, il sugo dovrà essere abbastanza ristretto. Una volta pronta la passata siamo pronti per l’assemblaggio della parmigiana. Prendiamo una pirofila e facciamo una base di sugo. A questo punto mettiamo in fila le melanzane grigliate prima, un filo d’olio e una manciata di formaggio grattugiato. Ripetiamo i passaggi fino ad esaurimento degli ingredienti.

Arrivati all’ultimo strato, ricopriamo con il sugo rimasto e facciamo un’ulteriore spolverata di formaggio. Mettiamo in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. È consigliabile servire la nostra parmigiana tiepida e non appena uscita dal forno, in modo tale che si asciughi e si sentano meglio i sapori. Questa parmigiana light al forno con melanzane grigliate è adatta per chi vuole variare la propria dieta senza rinunciare alle cose buone.

Lettura consigliata

Come si mangia questo frutto dolce usato per i cocktail che ha mille proprietà e benefici per la pelle e non solo