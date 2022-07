Il peggio è passato? Potrebbe per il momento. Da oggi, alcuni nostri oscillatori iniziano ad appiattarsi e questo potrebbe significare l’inizio di una lunga fase laterale fno ad ottobre inoltrato. A Wall Street il peggio potrebbe essere alle spalle, ma nel breve meglio essere ancora prudenti. Nel lungo invece, questi prezzi potrebbero essere una straordinaria occasione di acquisto. Ora abbiamo dinanzi a noi, due scadenze di setup: il 16 agosto e poi il 17 ottobre. Una di queste due date potrebbe essere di ripartenza di lungo termine. Come al solito si procederà per step e tireremo le somme già da questo fine settimana.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 12 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

30.981,33

Nasdaq C.

11.264,73

S&P 500

3.818,79.

Il minimo annuale potrebbe essere stato segnato

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 luglio.



A Wall Street il peggio potrebbe essere alle spalle ma forse da ora inizia una fase laterale. I livelli di supporto e resistenza

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 31.346. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.355.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11,484. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.874. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Flat dall’apertura odierna.

Cosa attendere per oggi?

Momento molto particolare e non crediamo a forti ribassi e nemmeno a forti rialzi per la giornata di contrattazione odierna. Si presuppone una fase laterale rialzista.

Quali titoli oggi potrebbero essere comprati e venduti?

Meglio attendere sviluppi in quanto la probabilità di falsi segnali di brevissimo è davvero elevata.

Lettura consigliata

