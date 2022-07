Tra gli ortaggi maggiormente consumati a tavola senza dubbio c’è la melanzana. Se ne producono in un anno davvero tante, anche se c’è da dire che cresce in determinate condizioni. Difatti, quando le temperature scendono al di sotto dei 12° la crescita si blocca. Preferisce climi più caldi e miti rispetto al freddo rigido. Esistono diversi tipi di melanzane, però quella con la forma ovale o rotonda è la tipologia preferita in assoluto. Possono essere utilizzate per diete ipocaloriche, però questo dipende molto dalla cottura.

Una cosa che non tutti sanno è che la buccia della melanzana assorbe tanto il condimento. Dunque, nel momento in cui la melanzana viene condita con tanto olio o altro, come mozzarella e pomodoro, le calorie potrebbero crescere. Esiste però un’alternativa light, proprio per chi vuole mangiare le melanzane rimanendo tranquillamente in linea senza eccedere con le calorie.

Questi involtini di melanzana al forno sono come non li avete mai mangiati, leggeri, veloci da preparare e con poche calorie

È una ricetta davvero semplice e sbrigativa, adatta per chi vuole preparare qualcosa di pronto per cena prima di andare a lavoro. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

una melanzana di lunghezza media;

50 g di bresaola;

½ mozzarella light o in alternativa skyr o formaggio spalmabile light;

1 limone;

olio EVO q.b.;

qualche fogliolina di menta;

pangrattato.

Andiamo a vedere come va fatta la preparazione: prima di tutto si lavano le melanzane e si asciugano. A questo punto, volendo, si può anche togliere la buccia e si taglia la melanzana a fettine lunghe non troppo sottili. Si fanno appassire un po’ o sulla piastra oppure nel forno. Una volta fatto, si lascia raffreddare. Dopodiché, una volta che le melanzane sono pronte, inizia l’assemblaggio degli involtini. Si prende una teglia non troppo grande e si aggiunge un po’ di olio EVO. Quindi, si poggia una fettina di melanzana e sopra si mette la bresaola e il formaggio scelto. Si arrotola e si ripete il procedimento per la parte restante degli ingredienti.

Alla fine si spolvera con un po’ di pangrattato e si infornano per 10 o 15 minuti a circa 180°. Una volta usciti dal forno, si lasciano riposare un po’ ed è preferibile servirli tiepidi. Questi involtini di melanzana al forno sono davvero prelibati e consigliati a chi vuole mangiare con gusto ma mantenendosi in forma.

