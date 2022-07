Qualche anno fa nelle cucine dei migliori chef è cominciato a comparire il risotto con le fragole. Per noi italiani, abituati a gusti più decisi e intensi, sembrava un po’ un’idea alla francese. Poi, soprattutto nelle regioni del Nord Italia dove il riso è un’istituzione, questa ricetta ha conquistato davvero tanti estimatori. Tanto che dopo le fragole, si è aggiunto anche il risotto col melone. Protagonista, suo malgrado, di questa parte dell’anno in cui il risotto non è una star, al pari del melone. Eppure, l’abbinamento riso e pasta con questo frutto così dolce e salutare non sarebbe un azzardo. Perché, comunque come dicevamo sopra, in molte cucine regionali l’abbinamento melone-primo piatto è un’alternativa pregevole anche in questa parte dell’anno. Proprio come i due suggerimenti che vedremo oggi. Così come potremmo cercare l’idea giusta adi un’insalata alternativa e salutare in questa ricetta.

Come preparare 2 piatti di pasta col melone decisamente alternativi per la gioia di chiama tanto questo frutto e che vuole proporlo in una versione decisamente alternativa. Penne e pennette si prestano in maniera particolare a fare da base al melone. Serviamoci di 4/5 fette di melone, olio extravergine di oliva, sale e pepe, un po’ di panna da cucina, formaggio grattugiato e mezza cipolla.

Mentre mettiamo a bollire la pasta, facciamo un piccolo soffritto con la cipolla, l’aglio e l’olio e inseriamo il melone tagliato a pezzettini molto piccoli. Teniamo da parte dell’acqua di cottura, che andremo ad aggiungere alla panna del nostro sugo finale. Una volta che avremo tutti gli ingredienti pronti, facciamo saltare la pasta nel sugo e serviamo in tavola con una bella passata di formaggio grattugiato ed eventualmente una spolverata leggera di pepe.

Come preparare 2 piatti di pasta col melone per combattere il caldo con ricette veloci e saporite

Potrebbe sembrare davvero clamoroso, eppure il melone è incredibilmente piacevole anche nella pasta fredda. Tutto sta ovviamente a trovare un melone particolarmente buono, abbinandolo al famoso prosciutto crudo, con il quale forma un piatto freddo tanto apprezzato. Possiamo intervenire con due alternative che i nostri Lettori potranno sperimentare:

la prima è quella di servire tutto quanto a freddo, tagliando a spicchi il melone e servendosi del prosciutto crudo in versione cubetti, o comunque, tagliandolo a pezzetti;

la seconda è decisamente più ardita e prevede come nella ricetta sopra, di fare un piccolo soffritto con il melone, della cipolla e dell’aglio e il nostro prosciutto crudo, inserito proprio alla fine.

