Un giardino sempre fiorito e colorato è il sogno di tutti. Piante profumate e bellissime che circondano la nostra casa che ci invidiano tutti. Ma quando dobbiamo decidere quali arbusti o siepi piantare non sappiamo mai cosa scegliere. Optare per una privacy maggiore oppure scegliere piante più ornamentali ma che non proteggono da occhi indiscreti. Un dilemma che affligge tutti i fortunati proprietari di giardini.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa si è già occupato in precedenza dell’argomento. Abbiamo consigliato siepi sempreverdi perfette per ogni tipo di giardino. Ma anche arbusti dai fiori più particolari che restano rigogliosi anche in zone ombrose. Come ad esempio il bellissimo e originalissimo Epidemium.

Questa originale varietà di una famosissima pianta aromatica è bellissima anche come siepe

Oggi invece parleremo di una comunissima erba aromatica che non manca mai in cucina, il rosmarino. Conosciamo bene questa profumatissima pianta, ma non tutti sanno che esistono diverse varietà. E che il rosmarino ha moltissime altre proprietà e non si utilizza solo in cucina. Abbiamo già approfondito l’argomento in un precedente articolo. “Solo pochissima gente conosce la strabiliante capacità del rosmarino contro questo problema comunissimo in primavera”

Il bellissimo rosmarino ricadente

Chiamato rosmarino ricadente o prostrato, questa varietà è l’ideale come siepe. Si adatta bene a tutti i terreni, ma predilige quelli più rocciosi. Fa parte della famiglia delle Labiate e nasce spontaneamente in tutto il Mediterraneo. Ama i climi miti, ma essendo un po’ rustico si adatta bene ovunque.

La sua forma a cascata è ciò che lo rende perfetto per un giardino originale. I suoi bellissimi e profumatissimi fiori sono sempre uno spettacolo per gli occhi. Non ha bisogno di molte cure né di molta acqua. L’importante è che non ci siano ristagni, quindi meglio utilizzare un terriccio drenante.

Molto resistente ma attenzione ai parassiti

Nonostante sia un arbusto rustico i parassiti sono sempre all’attacco. Usiamo un repellente, meglio se naturale. Così non rischieremo di ingerire aghetti con prodotti chimici. Attenzione soprattutto agli afidi che attaccano direttamente la linfa, drenandola dalla pianta.

Ecco che questa originale varietà di una famosissima pianta aromatica è bellissima anche come siepe. Cosa aspettare allora? Andiamo al vivaio più vicino e abbelliamo il nostro giardino con il rosmarino prostrato. Non solo sarà stupendo da ammirare, ma avremo sempre una scorta perenne di erbe aromatiche per i nostri manicaretti.

