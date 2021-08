Ci troviamo nel mese dell’estate preferito dagli italiani per prendersi le ferie e partire. Da sempre, infatti, agosto è a tutti gli effetti il periodo più atteso e desiderato. Dalla festa di Ferragosto alla chiusura della maggior parte degli uffici e delle aziende, i motivi per cui è così amato sono diversi.

Per questa ragione, dunque, si tratta anche del momento più intenso e florido dal punto di vista turistico. Di conseguenza, in questo mese sono tantissime le partenze e i viaggi.

Un’abitudine importante

Che sia per diverse settimane o solamente per qualche giorno, come è normale che sia, prima di andare via da casa siamo abituati a sistemare tutto. Di modo da assicurarci che nulla possa rovinarsi, rompersi o, nel caso delle piante, morire.

Effettivamente, un’assenza da parte nostra può essere molto sofferta dalle piante, soprattutto se non ci assicuriamo che sopravvivano anche senza di noi. A tal proposito, tra poco sveleremo un’abitudine che non tutti mettono in atto, ma che potrebbe rivelarsi più che fondamentale al fine di ritrovarle sane e rigogliose.

Occhio a questa premura fondamentale per le piante ma che molti dimenticano prima di partire

A dire il vero non è la prima volta che ci occupiamo di questo argomento. Difatti, non molto tempo fa, avevamo rivelato tre segreti fondamentali per trovare al rientro dalle vacanze orchidee sane e rigogliose. Anche oggi ci occupiamo di questo, ma ponendo la nostra attenzione sulle piante di appartamento in generale. Riferendoci ad un dettaglio da non trascurare al fine di mantenerle in salute.

Infatti, occhio a questa premura fondamentale per le piante ma che molti dimenticano prima di partire. Anche se staremo via per soli pochi giorni dobbiamo considerare che i fiori e le piante dentro casa necessiteranno di acqua. Avranno poi anche bisogno delle giuste condizioni per non seccarsi, in quanto rischieranno di morire.

Per far ciò, dunque, la prima cosa da fare è quella di posizionare i vasi in un ambiente strategico della casa. Ovvero, quello in cui arriva, durante il giorno, la maggior quantità di luce solare. Inoltre, altrettanto importante, ricordiamoci di lasciare dei recipienti pieni d’acqua accanto ad ogni vaso.

In questo modo le nostre specie avranno la possibilità di vivere in un ambiente che conserva una carica costante di umidità. Grazie appunto all’evaporazione lenta e continua dell’acqua all’interno dei recipienti. Potrà sembrare un dettaglio di poco conto, ma non lo è affatto. Se non si tratta di assenze molto prolungate, infatti, questa premura sarà fondamentale al fine di ritrovarle al rientro ancora in vita e in salute.