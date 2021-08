I giardini più belli sono sicuramente quelli più curati e ben progettati. Piante posizionate nel punto giusto intervallate da stupendi alberi rigogliosi. Ma è normale che non tutte le zone del nostro giardino siano ben illuminate dai raggi del sole. Le zone d’ombra vanno progettate e curate allo stesso modo per evitare l’effetto spoglio. Soprattutto quando si hanno degli alberi molto alti che proiettano ombre molto ampie.

Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una pianta stupenda dai fiori particolari. Questa pianta non solo è perfetta per riempire le zone d’ombra ma dona eleganza e colore. In più una caratteristica non da poco è che si tratta di una sempreverde.

Questa bellissima pianta sempreverde dai fiori leggiadri e eleganti è perfetta per ogni giardino

La pianta di cui parleremo oggi è l’Epimedium. Appartiene alla famiglia delle Berberidaceae e in natura esistono numerose varianti. Queste piante preferiscono proprio un clima più fresco e soffrono molto il caldo estivo. Sono perfette per chi ha una casa in collina o anche in montagna visto che resistono anche a temperature molto rigide. L’Epimedium fiorisce soprattutto in aprile, ma si può ammirare anche durante il corso dell’anno.

Perfette anche in vaso

Si adattano benissimo ad esempio ai piedi di una siepe per darle vivacità. Ma è anche possibile piantarle in vaso e abbellire il nostro vialetto o terrazzo. Ricordandoci sempre di posizionarle in una zona ombrosa però. Queste piante presentano del fogliame molto ornamentale anche se non sono in fioritura. Le foglie sono bellissime quanto i fiori, dalle sfumature bordeaux fino al ramato in base alla stagione.

L’Epimedium davidii presenta dei bellissimi fiori dal giallo intenso e cresce molto in larghezza. Se vogliamo fiori più grandi la scelta deve ricadere sulla varietà brachyrrhizum. I suoi fiori dai petali rosati vengono anche chiamati “Berretto degli Elfi”. La forma caratteristica è più evidente nella varietà fargesii, chiamata anche “Pink Constellation”. Fiori lilla che sembrano proprio delle piccole stelle.

Come coltivarle nel modo giusto

Abbiamo già detto che preferiscono climi freschi e zone ombreggiate. Per quanto riguarda la composizione del terreno non hanno particolari esigenze. Purché il terreno sia ben drenato e senza ristagni d’acqua. Per la messa a dimora in vaso utilizziamo un terriccio universale con un po’ di compost. Il momento migliore per piantarle è marzo o settembre.

Quindi questa bellissima pianta sempreverde dai fiori leggiadri e eleganti è perfetta per ogni giardino. Per avere sempre piante rigogliose in inverno eliminiamo le foglie rovinate. E ogni 5 anni ringiovaniamo la pianta dividendola e potando i rizomi.

