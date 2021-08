Tutti conosciamo le proprietà depurative, soprattutto a livello epatico, del carciofo. In realtà questo ortaggio, che si trova in natura soprattutto a primavera e in autunno, fa molto di più. Infatti, contiene acido folico, anche conosciuto come vitamina B9, che aiuta le donne nei primi mesi di gravidanza. In che modo? “Aiutando” lo sviluppo del sistema nervoso nel piccolo feto. E ancora, gli estratti concentrati ottenuti dalle foglie e dai fusti verdi del carciofo sono ricchissimi di clorofilla, calcio, magnesio e minerali. Tutti elementi fondamentali per la salute delle articolazioni, dei muscoli e del sistema nervoso.

Basta bere questo succo naturale per abbassare il colesterolo nel sangue e stimolare l’intestino

I carciofi sono anche ricchissimi di fibre e tannini che aiutano la flora intestinale e quella fastidiosa stipsi che compare nei primi giorni di vacanza. Ma non solo. Le fibre, unite a sostanze quali cinerina e sesquiterpeni lattonici, si trasformano in veri e propri nemici del colesterolo, abbassandone i livelli contenuti nel sangue. Poiché è davvero complicato trovare questi ortaggi freschi in estate, è possibile ovviare ricorrendo al succo naturale di carciofo. Facilmente reperibile sia in farmacia che in erboristeria, il succo di carciofo (senza alcool) può essere assunto prima o dopo i pasti, puro o anche allungato con dell’acqua naturale. Inoltre, a differenza dell’ortaggio, ha anche il grande vantaggio di poter essere portato – e quindi consumato – ovunque, anche in vacanza.

Facilita la digestione ogni volta che esageriamo a tavola

Capita, durante l’estate, di concedersi a tavola qualche “strappo alla regola”. Per aiutare e alleggerire la digestione, ogni volta che abbiamo esagerato a tavola, possiamo far ricorso al succo di carciofo. E se lo uniamo a queste spezie molto comuni potenzieremo ancora di più la sua funzione disintossicante.

Insieme al finocchio sgonfia la pancia

Per avere una pancia piatta ed eliminare i gas intestinali, possiamo unire il succo di carciofo con il finocchio. Basterà preparare un decotto facendo bollire 2 cucchiai di semi di finocchio in acqua e aggiungere il succo.

Con il pepe nero contro il colesterolo

Se l’estate è segnata da aperitivi, grigliate sotto le stelle e cene a base di salumi e formaggi, è possibile che il livello del colesterolo contenuto nel sangue aumenti velocemente. Il consiglio è quello di aggiungere al succo di carciofo anche una macinata di pepe nero. Questa spezia, molto comune in tutte le cucine, aiuta il nostro organismo ad assorbire meno grassi e a digerire meglio le proteine.

Ecco spiegato perché basta bere questo succo naturale per abbassare il colesterolo nel sangue e stimolare l’intestino.

