Molti conoscono la stampante per dolci, quella diavoleria che ha rivoluzionato la pasticceria un decennio fa. È una printer che permette di riprodurre tutto quello che vogliamo, dalle fotografie dei figli neonati ai quadri d’autore ai cartoni animati, sulla pasta di zucchero o il bianco d’uovo a neve. Ma anche sui cioccolatini e sui gelati a forma di biscotto. Ma ora arriva la novità, la stampante più pazza del mondo. Un prodotto che farà divertire moltissimo le donne, specialmente quelle più giovani. Questa nuova stampante lascia tutti a bocca aperta e non serve la carta. Ecco di cosa si tratta, l’ha scovata la Redazione Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Un lavoro di precisione, ma rapidissimo

I colori servono sempre e una certa precisione pure. Ma chi si occupa di questo settore, quello delle unghie, per hobby o per lavoro, di precisione ne ha da vendere. E anche di pazienza. Perché la nuova stampante per unghie è un prodotto che stampa sulle nostre unghie. Proprio così. Crea opere d’arte, offre effetti speciali incredibili a chi vorrà esercitarsi ad utilizzarla. Perché è indubbio che da quest’anno non ci sarà nessuna, sulla faccia della terra, che resisterà alla tentazione di farsi stampare, almeno una volta, qualcosa sulle unghie, sia giovani che meno giovani.

Questa nuova stampante lascia tutti a bocca aperta e non serve la carta

Le stampanti unghie che possiamo trovare nei grandi nail salon asiatici e americani, costano più di mille euro. E hanno una qualità impressionante, sia per risoluzione che per gamma di colori impiegati. Ma ora i cinesi ne hanno prodotte di piccole dimensioni che costano meno di 300 euro e sono perfette da utilizzare a casa. Per esempio, durante un allegro beauty party rallegrato da gelato e una incredibile torta al cioccolato. La stampante unghie compatta con connessione bluetooth stampa fino a 70 volte con una ricarica. Dunque, è sufficiente per soddisfare una tavolata di amiche. I colori sono resistenti all’acqua e ai graffi. E possiamo comunicare in 20 lingue, e si può connettere con un dispositivo sia Android che iOS.

Tutti i colori del mondo

Ecco come funziona l’incredibile stampante per unghie, grande come un beauty case da borsetta. Scegliamo un colore neutro oppure uno a piacere, meglio se opaco. Anzi, chiariamo subito che proprio questo smalto semipermanente è l’ultimo grido per il prossimo inverno. Scegliamo ora un disegno sul display, ma possiamo anche inviarne uno nostro a piacere. Infiliamo un dito alla volta in un apposito alloggiamento, come il buco di un temperamatite. La stampante stampa subito gli smalti colorati sull’unghia protetta da una base. Usiamo l’apposito solvente per togliere quel che deborda dal contorno dell’unghia ed è finito sulla pelle. Lasciamo asciugare bene e poi diamo una passata di finish trasparente. Per conservare più possibile il nostro capolavoro.