Basta unghie a specchio e monocolore. La nuova tendenza svolta verso colori freddi e decori design delicati e chic su alcune o tutte le unghie. Ma soprattutto si passa all’opaco. Il grande trend di stagione è l’effetto mat e piace soprattutto a chi ama le vernici speciali. Questo smalto semipermanente è l’ultimo grido per il prossimo inverno ed è già sulle unghie delle mani dei trend setter e dei rapper più evoluti come Fedez e Achille Lauro. A proposito di smalto al maschile ecco i trucchetti che anche gli uomini devono sapere per non ritrovarselo sbeccato.

Colori freddi e nail art

Il semipermanente opaco aveva già fatto capolino questa estate. Soprattutto per ridurre l’effetto brillante dei colori ‘gelato’ che abbiamo visto addosso a star come Rihanna o Lady Gaga. Anche ora rosa, verde acqua, salmone norvegese e azzurro cielo spopolano ovunque. La versione mat riguarderà però alcuni colori sgargianti, come il rosa shocking e il lime, che tengono le posizioni anche per l’autunno/inverno.

La nail art velata

Ma il mat lo apprezzeremo anche sulle nail art più complesse per le quali otterremo l’effetto opaco stendendo a fine manicure un top coat mat, che smorza la luce invece che rifletterla. Qualcuno preferisce anche dare una leggera passata di blocco finitore. Con abrasione minima, quando lo smalto semipermanente lucido diventa ben asciutto, però. Bisogna poi spolverare bene tutto con un piumino prima di opacizzare lo smalto con il top trasparente.

Questo smalto semipermanente è l’ultimo grido per il prossimo inverno

Non occorre gettare in pattumiera i vecchi smalti che abbiamo già in casa per adeguarci al nuovo trend. Possiamo acquistare, infatti, in versione opaca i nuovi colori freddi ‘very cool’ come grigio, verde militare e cacao. Ma con il gel opaco possiamo fissare sotto uno strato discreto e sicuro sia i colori più squillanti che i decori più speciali, realizzati a pennello o con adesivi. Neanche a dirlo, i top opachi stanno già andando a ruba, dunque è meglio fare scorta subito. Tra i colori semipermanenti che si vedranno prossimamente rettificati in opaco, ci saranno in pole position il giallo pop e lo zafferano. Ma anche il nero, verde e blu, dall’ottanio al militare, e anche il viola melanzana.

L’effetto mat valorizza le unghie piccole

Lo smalto semipermanente opaco è perfetto per valorizzare le unghie piccole e irregolari. Le dita in versione mat appaiono più chic e anche le unghie sembrano più lunghe. La manicure opaca è ideale anche per chi porta solo colori neutri, come i rosa delicati, il bianco lattiginoso o i beige, rendendo il tutto elegante, discreto e leggero.