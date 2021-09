Con l’arrivo dei primi freddi, per rendere verde il nostro balcone, non tutte le piante sono adatte. Dobbiamo dire addio ai fiori che non sopportano le temperature basse, pioggia e vento. E allora quali scegliere per avere un balcone verde e fiorito nei prossimi mesi? Ecco come avere una esplosione di colori sul balcone in autunno con 4 fiori facilissimi da curare e adatti alla stagione invernale.

L’autunno è una stagione particolare, le temperature si abbassano, ci sono molti sbalzi termici, si intensificano le piogge, le giornate si accorciano. Passare qualche momento della giornata sul balcone colorato in mezzo ai fiori, aiuta il rilassamento e a sopportare meglio la brutta stagione in arrivo. Ma non tutte le piante sono adatte al clima incerto di questa stagione. E allora ecco su quali puntare.

Esplosione di colori sul balcone in autunno con solamente 4 fiori facilissimi da curare

Il ciclamino è considerata la star delle piante d’autunno. Sono fiori dai colori sgargianti, che rendono il balcone variopinto. Il ciclamino ama il fresco ma non il freddo rigido. Quando arrivano le temperature basse ricordiamoci di spostare la pianta in una zona più riparata ma in casa deve stare lontana dai caloriferi.

La violetta è un’altra pianta perfetta per colorare il balcone d’autunno e in inverno. Queste piante sono disponibili in un grande numero di colorazioni e in genere fioriscono a ridosso dell’inverno. Sul balcone vanno messe nella parte più soleggiata ed è sufficiente dare acqua al fiore non più di 2 o 3 volte alla settimana.

I narcisi autunnali sono un altro fiore capace di colorare balcone e terrazzi. Infatti sono fiori molto conosciuti per i suoi colori vivi e l’ampia varietà cromatica. Eppure inspiegabilmente i narcisi autunnali sono piante poco coltivate in balcone e terrazzo. Come le altre due piante, i narcisi sono semplici da coltivare in vaso ed è facile mantenere la pianta viva e rigogliosa. La sua fioritura resiste bene anche alle temperature rigide dell’inverno.

Anche l’heuchera è una pianta perfetta per l’inverno, ma non è molto diffusa. Vi sono diverse varietà di questi fiori e tutti hanno delle bellissime foglie, molto decorative, di colori a volte molto particolari. Forse i due colori più eccentrici sono il crème caramel e il caffè. L’heuchera con foglia chiara preferisce il sole diretto, quindi andrà posizionata in una parte soleggiata del balcone. Le piante a foglia scura preferiscono stare meno ore alla luce diretta, quindi meglio posizionarle in una zona che sta più ore in ombra.

Curiamo le nostre piante senza commettere questi errori

Tutte queste piante sono adatte alla stagione autunnale e invernale, fanno fiori coloratissimi e, soprattutto, sono facili da curare. Ma se vogliamo che le nostre piante vivano a lungo belle e rigogliose, evitiamo sbagli grossolani che possano comprometterne la loro bellezza e vitalità. Per esempio ecco i 3 comunissimi errori di concimazione che fanno morire alcune delle più belle piante della casa e del giardino.

