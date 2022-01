Molte volte abbiamo voglia di vedere un film, ma sommersi dalla quantità di titoli non riusciamo a deciderci. Infatti, il catalogo presente su servizi come Netflix è sconfinato e spesso non riusciamo ad individuare in fretta qualcosa che faccia al caso nostro. Se però avessimo voglia di qualcosa di romantico e sognante, ecco un consiglio che può tornare utile soprattutto in vista di San Valentino. Infatti, questa meravigliosa fiaba d’amore è un film d’altri tempi che ci conquisterà per la sua estetica e per il suo cast stellare. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Un film con un’atmosfera fantastica e onirica

Stiamo parlando di Labyrinth – Dove tutto è possibile, in lingua originale semplicemente Labyrinth. Questo film del 1986 diretto da Jim Henson vanta nel suo cast due attori di eccezione. Il primo è sicuramente il defunto David Bowie, che veste i panni di Jared e che anima le atmosfere anche con cinque sue canzoni originali. La protagonista invece è una giovanissima Jennifer Connely, che allora era appena sedicenne. Nonostante sia un prodotto vintage, ha avuto però una sua importanza: gli effetti speciali per l’epoca erano veramente all’avanguardia. Infatti, molte parti sono recitate da dei muppets, ovvero dei pupazzi animati. Questa tecnica valse a Labyrinth una candidatura a un premio da parte della British Academy of Television and Arts (BAFTA).

Questa meravigliosa fiaba d’amore è un film con un’estetica mozzafiato e un protagonista famosissimo

Scendiamo però nei dettagli della trama. La giovane Sarah viene lasciata a casa dai genitori con il fratellino Toby. La ragazza però prova del risentimento nei confronti del bambino, in quanto la sua nascita ha interamente catalizzato l’attenzione del padre e della matrigna. Per questo esprime un desiderio e chiede che il bambino sparisca dalla faccia della terra.

Ad esaudire la sua richiesta è Jared, re dei Goblin, che porta nel suo castello incantato il neonato con l’intenzione di trasformarlo in un suo servitore. La ragazza a questo punto si pente di ciò che ha detto e gli chiede che le venga restituito il fratellino. L’uomo glielo concede, a patto che superi una prova: attraversare un enorme labirinto magico in sole tredici ore. Da qui inizierà il viaggio del personaggio femminile, che dovrà guardarsi le spalle da creature magiche aggressive e da costanti tranelli. Però nel suo percorso riuscirà a trovare anche dei validi alleati.

