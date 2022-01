Per gli inguaribili romantici il 14 febbraio è una data da segnare sul calendario. Questa ricorrenza è diventata famosa per il suo significato commerciale, ma cela dietro una storia interessante e nota a pochi, che si incentra sulle vicissitudini del santo. Per celebrare questa data, consigliamo di andare alla scoperta dei tanti luoghi della nostra penisola che sono dedicati agli innamorati. È possibile vivere un amore senza fine e una storia romantica in questa città d’Italia perfetta per una gita fuori porta a San Valentino. Vediamo insieme qual è e altre opzioni meno inflazionate.

In Italia, la città dell’amore per antonomasia è la bella Verona. In questo luogo, infatti, è ambientata una delle storie d’amore più famose di tutti i tempi narrata da William Shakespeare, quella fra Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi. I due appartenevano a famiglie rivali, divise da una antica faida. Dopo essersi conosciuti a una festa si giurarono eterno amore, sposandosi in gran segreto. La ragazza però era promessa ad un altro uomo. Per sfuggire a questa unione, decise di assumere un medicinale che le permettesse di scendere in uno stato di morte apparente per un breve periodo. Al suo risveglio si sarebbe riunita con il suo innamorato. Però la sfortuna ha giocato contro la coppia perché il giovane non riuscì a intercettare la lettera in cui Giulietta gli spiegava il proprio piano.

Piccoli borghi con leggende simili

Un’altra vicenda molto famosa è quella di Paolo e Francesca. I due sono rappresentati da Dante Alighieri nel girone dei lussuriosi perché la donna aveva tradito il marito, a cui era legata da un matrimonio combinato, con il cognato. Lo sposo, dopo averli scoperti, li aveva entrambi uccisi in un impeto di rabbia. Per ripercorrere le orme di questi due personaggi è necessario recarsi nel borgo romagnolo di Gradara.

Se no anche un piccolo comune piemontese vanta una storia interessante. Stiamo parlando di Camino Monferrato, un piccolo borgo immerso nel verde che vanta un castello antico e fiabesco. Qui si dice che il fantasma dell’antico tenutario, Scarampo Scarampi, passeggi ancora nelle notti di luna piena con la moglie Camilla. Questa, dopo aver cercato invano di salvare il marito da una sentenza di morte, si suicidò gettandosi dalla torre.

