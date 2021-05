Molti spesso, durante il week end, sono tentati di raggiungere il mare oppure di fare una gita in montagna nelle seconde case. Il problema, però, è che ragionando in questi termini si finisce sempre a vedere gli stessi posti. Consigliamo quindi di dedicarsi, soprattutto in questo periodo, a un turismo più incentrato sui borghi oppure su luoghi particolari.

Oggi parliamo di uno di questi ultimi perfetto da visitare se si si risiede nel Nord della Penisola. Infatti pochi lo sanno, ma in Italia c’è il labirinto più grande del Mondo ed è perfetto per una gita divertente e fuori dal comune per la sua bellezza e singolarità.

Il labirinto della Masone (Fontanellato)

Dunque, pochi lo sanno, ma in Italia c’è il labirinto più grande del Mondo ed è perfetto per una gita divertente e fuori dal comune per la sua bellezza e singolarità. Stiamo parlando di quello di Fontanellato che si trova in provincia di Parma e che è nato per idea e volontà di Franco Maria Ricci.

Questo spazio contiene infatti la sua collezione, degli spazi espositivi ed è anche sede della sua casa editrice. Proprio grazie alla sua esperienza editoriale e per il suo contatto con Jorge Luis Borges al fondatore venne l’idea di mettere in cantiere questa architettura molto particolare.

Una piccola presentazione

La costruzione tortuosa è fatta interamente di canne di bambù ed è possibile perdercisi dentro senza riuscire più a ritrovare la via. Per fortuna, però, c’è la possibilità di chiamare lo staff e di farsi condurre facilmente all’uscita.

Si calcola che per visitare tutto il complesso ci si metta circa un’ora e mezza. Solo il dedalo, infatti, misura 7 ettari, circa 3 km e mezzo in tutto. Durante tutto l’anno si organizzano rassegne culturali o eventi musicali, ma c’è anche la possibilità di organizzare convegni e aperitivi in maniera del tutto privata.

