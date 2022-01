Il duo acqua tiepida e limone sta spopolando negli ultimi anni. I benefici di questa bevanda sarebbero innumerevoli e lo dicono anche gli esperti. È vero che potrebbe facilitare la perdita di peso, ma solo se associata ad una dieta accuratamene definita dal nutrizionista per noi. Assunta cioè con un’alimentazione equilibrata e calibrata al nostro corpo. Il limone può essere d’aiuto per mantenere la pelle giovane e luminosa, per equilibrare il pH del corpo e, addirittura, per migliorare l’alito. Ancora, favorisce la digestione e rafforza il sistema immunitario con le sue proprietà disinfettanti.

Acqua tiepida e limone sarebbe un toccasana per dimagrire ma attenzione perché una prolungata assunzione potrebbe provocare questi effetti collaterali

Ma esisterebbero anche delle controindicazioni dovute ad un’assunzione assidua di questa bevanda. Il limone è un frutto acido, per questo è sconsigliato per la pulizia dei denti, per esempio. Bere solo il succo potrebbe intaccarne lo smalto a causa proprio delle sue sostanze asprigne. Se soffriamo di bruciore di stomaco dovremmo sicuramente diminuirne le dosi. Infatti, il limone andrebbe ad aggravare il fastidio, provocando maggiore bruciore. Ancora, quest’acqua tiepida potrebbe essere la causa di una minore concentrazione di potassio nel corpo, a causa della maggiore diuresi. Per questo è importante associarla ad una buona alimentazione variegata.

Il limone non deve essere il solo frutto che assumiamo durante il giorno, non dimentichiamoci di banane, kiwi, mele o arance come merenda tra i pasti. Infine, alcuni sostengono che alla lunga potrebbe provocare stitichezza giornaliera, ma non cronica. Cosa significa? Che chi già soffre di stitichezza o chi non ha una buona dieta alimentare fatta di fibre, potrebbe sviluppare episodi di stitichezza ogni tanto. La causa principale non è però il limone in sé, ma la combo di tanti fattori legati alla nostra alimentazione e anche all’esercizio fisico.

Una curiosità benefica sulla buccia del frutto

Secondo la Fondazione Veronesi la maggiore quantità di vitamina C si troverebbe nella buccia. Infatti, una recente ricerca avrebbe dimostrato che potrebbe addirittura prevenire la crescita tumorale, grazie alla sua attività antinfiammatoria. Il succo è anch’esso, come abbiamo visto sopra, ricco di proprietà benefiche. Ma si pensa che una fettina di limone intera e non solo il succo, possa avere una maggiore concentrazione di vitamina C e di fibra. Per questo in cucina si potrebbe utilizzare la scorza grattugiata o la fetta intera per la preparazione di piatti dolci o salati.

Quindi, potremmo dire che acqua tiepida e limone sarebbe un toccasana per dimagrire sì, ma associamoci sempre dieta giusta e vita sana per evitare di incappare in scomodi problemi.