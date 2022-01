Ci sono alcune opere che hanno cambiato per sempre il modo di raccontare storie. Alcuni libri, film e serie TV hanno fatto la storia creando un modo del tutto nuovo di narrare.

Oggi parliamo proprio una serie che ha fatto questo. Quando è uscita, infatti, non esistevano molte serie di altissima qualità come oggi. Non erano ancora usciti I Soprano, Game of Thrones, Breaking Bad e altri grandi capolavori.

A creare la TV di alta qualità è stata molto probabilmente la serie che conosciamo oggi. A partire dalla sua uscita, infatti, il mondo ha capito che le serie TV potevano raccontare storie tanto bene quanto i film, anzi forse meglio. Infatti, ci sono intrighi e mistero in questa coinvolgente serie che possiamo vedere sia dal PC che in televisione.

Ha cambiato per sempre la TV

Oggi torniamo indietro negli anni ’90, per conoscere una serie che anche in Italia ha sconvolto milioni di persone.

Nel 1990 usciva la prima puntata di Twin Peaks, uno dei punti più alti mai raggiunti dal medium televisivo. Questa serie è stata ideata da David Lynch, considerato uno dei migliori registi viventi. Lynch, con questa serie, voleva sperimentare qualcosa di nuovo e creare qualcosa di simile a un film d’autore, ma a puntate.

La trama inizia in maniera piuttosto tradizionale: c’è stato un omicidio in una piccola cittadina, chiamata appunto Twin Peaks. Un corpo viene ritrovato sulla riva del fiume: appartiene a Laura Palmer, una diciottenne iscritta alla scuola superiore di Twin Peaks. La piccola cittadina viene dunque sconvolta da questo crimine efferato e a investigare sul misfatto giunge un agente dell’FBI chiamato Dale Cooper.

Egli ben presto scoprirà che non si tratta di un crimine come gli altri, anzi, dietro si cela qualcosa di terribile. Durante le sue investigazioni, Cooper conoscerà il lato oscuro di una località solo apparentemente pacifica.

Intrighi e mistero in questa coinvolgente serie disponibile in TV e in streaming

Quando Twin Peaks è uscito ha lasciato a bocca aperta pubblico e critica. Tutti si facevano la stessa domanda: chi ha ucciso Laura Palmer? Settimana dopo settimana, il pubblico si sedeva di fronte alla televisione cercando di scoprire chi poteva essere il killer. Non facciamo nessuno spoiler, ma ci limitiamo a dire che la risposta è sconvolgente e probabilmente impossibile da capire razionalmente.

Il modo in cui Twin Peaks racconta questa storia oscura ha aperto un nuovo modo di narrare nelle serie TV. Sempre di più, il medium televisivo si è avvicinato al film d’autore e tutto è iniziato da questa geniale opera di David Lynch.

Approfondimento

Il film del secolo che ha stupito milioni di fan è finalmente tornato