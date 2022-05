A causa dell’acqua della nostra zona o dei ripetuti trattamenti troppo aggressivi, i nostri capelli hanno perso lucentezza. Anche utilizzando uno shampoo rigenerante non abbiamo notato alcuna differenza, restano sempre secchi e sfibrati. Con l’arrivo dell’estate, poi, i nostri capelli tenderanno quasi certamente ad essere ancora più crespi. Inutile dire che prendersene cura è fondamentale, ma non possiamo certo permetterci di andare sempre dal parrucchiere. Per dei trattamenti ricostituenti potremmo arrivare a spendere un sacco di soldi. Ecco allora che oggi vedremo come preparare in casa una maschera rivitalizzante, ma super economica. Ci serviranno pochi ingredienti, facilmente reperibili in erboristeria o nei negozi di cosmetica. Acquistandoli una sola volta potremo utilizzarli a lungo e risparmiare un bel po’ di soldi.

Questa maschera fai da te da applicare in doccia renderà sinuosi e corposi anche i capelli sfibrati e secchi

Anche chi ha i capelli tendenzialmente grassi si può ritrovare a combattere contro i capelli sfibrati e secchi. Siamo abituati a pensare che avere una cute grassa comporti un capello ben idratato, ma non è così. Stiamo parlando del cuoio capelluto che potrebbe produrre sebo in eccesso, non dei capelli in sé. A forza di utilizzare piastre, asciugacapelli o decolorando i capelli, è molto comune che siano disidratati. Per questo le maschere che tanto odiamo andrebbero utilizzate molto più spesso. Quella proposta oggi è facile da realizzare, si applica in un attimo e basta il tempo di una doccia. Questa variante della maschera alla cheratina, più corposa, sarà più leggera e volumizzante.

Ingredienti

2 cucchiaini di olio di ricino;

1 cucchiaio di maschera neutra per capelli;

1 cucchiaino di cheratina liquida;

3 cucchiaini di olio essenziale di menta.

L’ingrediente chiave di questa maschera è proprio la menta. Possiamo utilizzare l’olio essenziale o anche un infuso fatto in casa. La menta, infatti, sembrerebbe essere utile per dare lucentezza e volume anche ai capelli più secchi. Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola, utilizzando una frusta manuale per amalgamarli. In base alla lunghezza dei capelli vediamo se è necessario aumentare le dosi. Applichiamo la maschera appena entriamo in doccia e lasciamola in posa mentre ci laviamo. Quando avremo finito saranno passati almeno 5 minuti, a questo punto procediamo con il risciacquo. Questa maschera è così leggera che possiamo applicarla anche prima di andare a dormire e risciacquarla il giorno successivo. Ma, se vogliamo aumentarne l’efficacia, il vapore è fondamentale per aprire i follicoli piliferi del cuoio capelluto.

Quindi, questa maschera fai da te da applicare in doccia può aiutarci a combattere l’effetto crespo. Prendiamoci sempre cura dei nostri capelli con una coccola come la maschera, anche solo una volta al mese. Non c’è bisogno di utilizzare prodotti costosi per idratarli, ma serve sicuramente un po’ di costanza.

Approfondimento

Svelato il segreto per capelli lucidi, sani e voluminosi senza l’utilizzo di prodotti costosi