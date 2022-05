I nostri Lettori che hanno avuto la fortuna di fare un giro in Scozia sanno bene quanto sia meraviglioso questo Paese. Famoso in tutto il Mondo per il kilt e le cornamuse, l’ottimo whisky e le strepitose birre, i meravigliosi castelli e il famosissimo Lago di Loch Ness. Ma la Scozia, Paese incredibilmente ospitale, in cui gli italiani sono sempre ben accetti, è anche la location ideale in cui sono stati girati tantissimi film. Le vette delle sue splendide Highlands, montagne di incomparabile bellezza hanno ospitato infatti decine di film, anche di successo. Come dimenticare i vari Braveheart di Mel Gibson o Highlander con Sean Connery e l’indimenticabile colonna sonora dei Queen. Ebbene, il paesaggio che vedremo in questo articolo odierno è un lago italiano, tra i più belli in assoluto d’Europa. Una meta assolutamente da non perdere per tutta la famiglia.

Una cartolina dritta al cuore

Altro che gli scenari mozzafiato di Braveheart e Highlander in questa meravigliosa zona italiana, che offre anche un’offerta enogastronomica di altissimo livello. Il Lago di Calàita, e con l’accento sulla a centrale, è un piccolo lago posto a 1.600 metri nel bellissimo Trentino. Visitarlo in questo periodo dell’anno, con le giornate limpide, sarà un’emozione davvero unica. Il blu del cielo sembra infatti specchiarsi in quello del lago, con i pini secolari a fare da collana naturale a questa vera e propria perla.

Siamo a poco più di 15 km dalla più famosa Fiera di Primiero, zona che si riempie di turisti in tutte le stagioni dell’anno. Facilmente raggiungibile prima in autostrada e poi approfittando delle statali e delle provinciali. Dal lago partono una serie di sentieri, anche semplici, capaci di immergere il visitatore in un’atmosfera davvero unica. Talmente suggestiva, che ci sembrerà davvero di essere in uno dei film sopra citati.

Altro che gli scenari mozzafiato di Braveheart e Highlander perché una volta visto questo lago italiano da fiaba nulla sarà più come prima

Tutto attorno a questo incantevole lago, non mancano altre mete da non perdere, nel caso in cui la nostra non sia una gita veloce. Dall’escursione alle scenografiche Pale di San Martino fino al Parco di Paneveggio, da San Martino di Castrozza a Passo Rolle. Passando per il suggestivo borgo di Mezzano, che sembra uscito dalle fiabe dei personaggi di montagna.

