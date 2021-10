Appena usciti dal parrucchiere i nostri capelli sono luminosi, splendenti e con una piega spettacolare. Sarebbe bello replicare questo effetto anche in casa senza dover andare a fare la piega ogni settimana. Per questo spesso ci affidiamo a prodotti costosi che promettono risultati come quelli professionali. Ma il più delle volte ci ritroviamo con capelli comunque opachi e con le tasche più leggere.

Oggi vedremo come avere dei capelli brillanti e splendenti direttamente dal bagno di casa. E senza per forza acquistare creme e balsami che costano un occhio della testa. Con questi trucchetti possiamo dare la giusta lucentezza ai nostri capelli e avere un aspetto impeccabile.

Svelato il segreto per capelli lucidi, sani e voluminosi senza l’utilizzo di prodotti costosi

Il problema dei capelli secchi e spenti è in genere l’idratazione. Lavandoli spesso crediamo che assorbano più acqua e siano ben nutriti. Invece il più delle volte andremo solo a stressarli o appesantirli usando prodotti troppo aggressivi. Per avere capelli splendenti uno dei trucchi più diffusi è sicuramente il risciacquo a freddo.

Dopo aver fatto normalmente lo shampoo con acqua tiepida si procede con un risciacquo con acqua fredda. Questo trucco è utile ma non sempre funziona su tutti i tipi di capelli. Quindi potrebbe non essere abbastanza per ottenere una chioma lucente.

Quindi cosa fare? L’effetto glossy che tutti amiamo è comunque influenzato dalla texture dei capelli. Più i capelli sono idratati più saranno lucidi e brillanti. Quindi dopo lo shampoo facciamo una maschera nutriente con oli vegetali o con amido di mais. Se possibile applichiamola almeno una volta a settimana e così idrateremo alla perfezione i nostri capelli.

Ma per quale motivo i capelli tendono a diventare secchi? Ecco spesso è il calore che assorbe troppa acqua e li rende per questo spenti e secchi. Quindi per migliorare la texture dei capelli cerchiamo di utilizzare phon e piastra a basse temperature. Ci vorrà un po’ più di tempo per l’asciugatura e la piega, ma ne vale davvero la pena. Applichiamo sempre un termoprotettore anche prima dell’asciugatura. In questo articolo i passaggi per realizzarlo in casa, “Il termoprotettore fai-da-te per dire addio ai capelli danneggiati da phon e piastra”.

Ecco svelato il segreto per capelli lucidi, sani e voluminosi senza l’utilizzo di prodotti costosi. Seguendo questi consigli non sarà necessario spendere soldi in prodotti troppo cari. Ricordiamoci sempre di alternare i tipi di maschere nutrienti e avremo un risultato spettacolare.

