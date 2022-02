Avere capelli corposi e nutriti ci permette di sbizzarrirci con le acconciature e le pieghe più diverse. Per non parlare del fatto che una bella capigliatura fa sentire subito più attraenti e sicure di sé. Se poi vogliamo seguire il trend di quest’anno è bene pensare a rinvigorire il capello un po’ spento.

Abbiamo visto che dopo anni di onde si torna ad un liscio chic e sempre in ordine. E per ottenere l’effetto desiderato il capello deve essere ben nutrito. Non possiamo pensare di usare la piastra ogni giorno e rischiare di continuare a rovinarlo.

In questo ci viene in aiuto sicuramente un termo-protettore da applicare prima dell’asciugatura o prima di passare la piastra. Un prodotto del genere aiuta a schermare il capello dal calore e ad evitare di bruciarlo col tempo. Così potremo dire addio ai capelli secchi e sfibrati che si spezzano sempre.

Capelli setosi e lucenti con questa maschera alla cheratina fai da te che ci farà risparmiare senza andare dal parrucchiere

È anche vero che in tante soffrono e hanno sofferto di caduta di capelli. Non per forza legata a problemi medici, ma magari dovuta allo stress di questo periodo. Oppure alle troppe acconciature tirate e una cura non proprio adatta del capello.

Per questo una maschera alla cheratina potrebbe essere indispensabile per ritrovare la lucentezza di una volta. Capelli più setosi, ma più corposi che tengono meglio la piega e non si increspano dopo una giornata umida.

Come prepararla in casa

I capelli sono costituiti da melanina, acqua, lipidi, pigmenti oligoelementi e da cheratina. La cheratina è una proteina con funzione strutturale con diverse proprietà chimico-fisiche. Senza scendere nel dettaglio dal punto di vista scientifico, questa aiuterebbe a dare robustezza ed elasticità al capello. Proteggendolo quindi da agenti sia fisici che chimici esterni.

Quando il capello è sfibrato e secco potrebbe aver bisogno di una maschera rinvigorente alla cheratina. Così da rinforzarlo nuovamente e proteggerlo dai fattori esterni che potrebbero danneggiarlo.

In commercio esistono diverse maschere fai da te acquistabili già pronte da usare. Oggi vedremo come prepararla in casa con degli ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti:

Cheratina liquida;

½ uovo;

1 cucchiaino di olio di ricino;

2 cucchiai di maschera o balsamo per capelli;

1 cucchiaino di miele;

1 cucchiaino di cheratina liquida.

Misceliamo gli ingredienti e applichiamo la maschera sui capelli asciutti. Lasciamo in posa 40 minuti e dopo risciacquiamo normalmente. Possiamo anche aggiungere la cheratina liquida alla nostra solita maschera naturale.

Quindi così avremo capelli setosi e lucenti con questa maschera fatta in casa per rinvigorire anche le chiome più secche. Applichiamola al massimo 2 volte al mese soprattutto se usiamo sempre la piastra o abbiamo i capelli decolorati.

