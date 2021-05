La primavera e l’estate portano sulle nostre tavole i nostri frutti preferiti. Fra i più attesi, ci sono sicuramente le fragole. Con il loro sapore dolce e aspro insieme sono le protagoniste di tantissime ricette. Queste sono fresche e perfette per queste giornate calde. Forse però, la macedonia di fragole zuccherate e fra le ricette più semplici e apprezzate da tutti noi. Ma questa macedonia di fragole zuccherate stupirà tutti per il suo sapore fresco e originale grazie all’aggiunta di questo semplice ingrediente.

La ricetta classica

Generalmente, la macedonia di fragole zuccherate si compone di solo tre ingredienti: le fragole, lo zucchero e limone. Prima di tutto, dobbiamo però occuparci di lavare accuratamente le fragole. Sappiamo infatti che sono nella lista dei cibi che contengono più pesticidi. Una volta fatto questo, tagliamole a cubetti di diversa grandezza in base alla preferenza. Per i più piccoli suggeriamo di fare dei cubetti più piccoli. Mettiamoli in una ciotola e aggiungiamo due o tre cucchiai di zucchero per 600 grammi di fragole. La quantità però dipende sempre da noi, dal momento che alcuni le preferiscono più dolci di altre. Per bilanciare, spesso viene aggiunto il succo di un limone. Questo però non è strettamente necessario per la riuscita della ricetta.

Questa macedonia di fragole zuccherate stupirà tutti per il suo sapore fresco e originale grazie all’aggiunta di questo semplice ingrediente

La macedonia di fragole zuccherate è una ricetta semplice, che non ha bisogno di essere complicata. Esiste però un semplicissimo ingrediente che possiamo aggiungere in una questione di secondi. Il risultato sarà una macedonia di fragole che stupirà tutti per il suo sapore fresco e originale. Per trovarlo ci basta andare in giardino e raccogliere qualche fogliolina di menta. Tritiamole finemente e aggiungiamole alla nostra macedonia. In pochi secondi, abbiamo giunto un livello in più al sapore di questo semplice dessert. Chi lo assaggerà, non potrà fare a meno di copiarlo per la sua bontà e semplicità.