Quando parliamo di vacanze parliamo di città, di borghi, di centri storici che vorremmo conoscere. Parliamo, insomma, di realtà di vita che non sono le nostre, di orizzonti e di cieli che non siamo abituati a vedere.

Ci sono meravigliose città che si affacciano sul mare, proprio come questa che abbiamo raccontato qui, e altre appollaiate su monti e colline. Infatti, solo chi sceglie di trascorrere le vacanze in questo borgo meraviglioso potrà godere di questa vista unica e mozzafiato.

Una città storica

Parliamo naturalmente della città storica di Mistra, situata nel Peloponneso Meridionale. In particolare, la sua Regione geografica si conosce sotto il nome di Laconia, dal nome greco antico di Sparta. Infatti, la famosissima città greca che ha combattuto contro Atene durante la guerra del Peloponneso dista a pochissimi chilometri da Mistra.

Durante il corso della storia, gli abitanti di Sparta hanno abbandonato l’antica città per rifugiarsi sotto la protezione della nascente Mistra. La Sparta che conosciamo oggi è, in realtà, una costruzione del diciannovesimo secolo fortemente voluta dal Re Ottone di Grecia.

Per chi non la conoscesse ancora, Mistra è stata fondata nel Medioevo prima dai Franchi e poi dai Bizantini. Viene spesso considerata come una delle ultime capitali dell’Impero Bizantino, anche detto Impero Romano d’Oriente.

La sua unicità sta proprio nella sua forma e nella sua storia. Visitando Mistra, infatti, potremmo visitare una vera e propria cittadina bizantina.

Il borgo si snoda sul monte Taigeto, e il dislivello tra la parte inferiore e quella superiore è davvero impressionante. Visitare Mistra vuol proprio dire fare una passeggiata in montagna, dato che il suo suggestivo castello si trova proprio su una sommità del monte.

Chi ama la Grecia classica, la natura e la storia dell’arte non può proprio non andare a visitare Mistra. Le sue chiese sono bellissime e ricchissime di affreschi tipicamente tardo-bizantini.