L’insalata di riso è un piatto molto consumato ed apprezzato nelle tavole degli italiani. Le versioni più classiche prevedono di condirla con un mix di verdure saporite. Quella che vogliamo suggerire oggi invece è una versione particolare, completa e nutriente di questo piatto. L’insalata di riso orientale ci stupirà con i suoi profumi e sapori deliziosi e speziati.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

300 di riso Carnaroli;

400 gr. di pollo a cubetti;

100 gr. di piselli;

100 gr. di pomodori ciliegino;

150 gr. di carote;

1 bustina di zafferano;

curcuma 1 cucchiaino;

1 cucchiaino di zenzero;

succo di un lime;

olio evo q.b.;

peperoncino q.b.;

prezzemolo q.b.

Questa insalata di riso fresca e gustosissima è il piatto perfetto per l’estate

Per iniziare, dobbiamo spremere il succo di un lime e metterlo in una ciotola. Uniamo al lime la curcuma e lo zenzero e li amalgamiamo con una forchetta. Intanto, prendiamo il pollo e facciamolo marinare nel lime per circa 20 minuti.

Nel frattempo, prendiamo una pentola e facciamo cuocere il riso in abbondante acqua. Saliamola ed aggiungiamo lo zafferano. Dopo circa un quarto d’ora il riso sarà al dente e pronto ad essere scolato.

Mentre il riso cuoce, mettiamo in un tegame il pollo e la sua marinatura aggiungendo un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva. Facciamo rosolare il pollo in maniera uniforme e quando sarà ben cotto trasferiamolo in una ciotola in vetro.

Riduciamo a tocchetti i pomodori ciliegino e le carote, mettiamoli in padella con un filo d’olio ed aggiungiamo i piselli. Saliamo ed aggiungiamo il peperoncino a piacere. Facciamo cuocere il tutto per circa 5 minuti ed uniamo il pollo. Lasciamo cuocere per altri 10 minuti, scoliamo il riso ed uniamolo al condimento solo dopo averlo passato sotto l’acqua fredda per interrompere la cottura. Tritiamo del prezzemolo fresco ed aggiungiamolo al piatto da servire.

Questa insalata di riso fresca e gustosissima è il piatto perfetto per l’estate. Il suo sapore speziato e la freschezza conferita dal lime ce ne farà innamorare.

Approfondimento

Solo in pochi sanno che per preparare un’insalata di riso a regola d’arte non dobbiamo commettere questi comunissimi errori