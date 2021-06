Con il caffè è facile rischiare di esagerare, perché è buono ad ogni ora del giorno. È bene, però, sapere quanti caffè al giorno si possono bere senza rischi per la salute.

In questo articolo, ovviamente, non si pretende di dare una risposta che sia valida per tutti. Anzi, ogni volta che si parla di sostanze che possono avere un impatto sulla salute, bisogna ricordare l’unica regola veramente valida. Bisogna interpellare il proprio medico di famiglia per avere risposte personalizzate.

La quantità media

Molti studi hanno stimato che la quantità media ottimale di caffeina da assumere al giorno sia di circa 400 mg. In questo modo si dovrebbero avere solo gli effetti positivi, ma non quelli negativi per la salute. È necessario sottolineare che le quantità indicate sono solo frutto di una media. La quantità di caffeina, infatti, varia a seconda del tipo di miscela utilizzata.

Quanti caffè al giorno si possono bere senza rischi per la salute

Si dice, spesso, che una tazzina di caffè contenga 80 mg di caffeina, ma non è un dato certo e sempre uguale. Stando alla media, si può però dire che si possono assumere al massimo 5 caffè al giorno senza rischi per la salute.

Attenzione alla sensibilità personale

Ognuno dovrà aggiustare e personalizzare queste indicazioni di massima. Alcune persone, infatti, possono essere più o meno sensibili all’insonnia. Quindi, con 5 tazzine al giorno possono andare incontro ad una fastidiosa carenza di sonno.

In gravidanza

Di solito non è vietato assumere caffè durante la gravidanza. Si suggeriscono, però, massimo 2 tazzine al giorno. In ogni caso, interpellare il medico è necessario più che mai in quella fase così delicata che è la gestazione.

Attenzione all’assuefazione

La caffeina è una sostanza che dà assuefazione. Coloro che ne consumano molta abitualmente la sopportano più degli altri. Usufruiscono, però, meno anche degli effetti positivi come l’aumento dell’energia e della concentrazione.

Come con tutti i cibi semplicemente non bisogna esagerare.