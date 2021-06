Questa è sicuramente la stagione che più delle altre ci invoglia a dimagrire. Complici le belle giornate, il mare, i vestiti leggeri, ognuno vorrebbe mostrarsi al meglio.

Ma poi capitano quelle giornate in cui la voglia di dolce ci assale all’improvviso.

Che delusione se in casa non si ha nulla per poterla soddisfare!

Quando ciò accade, non lasciamo prevalere i sensi di colpa ma assecondiamo i nostri desideri.

L’alimentazione va curata sempre, quindi concedersi uno sgarro di tanto in tanto non preclude nulla al nostro fisico.

L’irresistibile alternativa al tiramisù gustosissima e facile da preparare

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa prepariamo un dolce sicuramente non dietetico ma che delizierà il nostro palato e le nostre serate in compagnia.

Un dolce dove i diversi sapori degli ingredienti utilizzati si fondono a perfezione tra loro per conferirgli un gusto deciso ma sublime.

E allora ecco l’irresistibile alternativa al tiramisù gustosissima e facile da preparare.

Andiamo a vedere cosa occorre

Questi sono gli ingredienti necessari:

a) 1 kg di ricotta;

b) 200 gr di zucchero a velo;

c) 100 gr di scaglie di cioccolato fondente;

d) 2 campari;

e) 1 pacco di Pavesini;

f) 2 tuorli d’uovo.

La prima cosa da fare sarà setacciare la ricotta, mescolarla bene con lo zucchero e dividerla in tre parti uguali.

A questo punto una parte della ricotta la mettiamo da parte, un’altra sarà mescolata con le scaglie di cioccolato e l’altra ancora con i tuorli d’uovo.

I Pavesini, invece, vanno inzuppati nel campari miscelato con acqua, se lo si vuole rendere meno alcolico. Vediamo come continuare.

In realtà dobbiamo formare degli strati quindi il procedimento è lo stesso che si adotta quando prepariamo la parmigiana.

Quindi in una pirofila si dispongono i Pavesini in fila. Verseremo allora la ricotta mescolata con le scaglie di cioccolato e poi di nuovo uno strato di Pavesini.

Ricordiamoci di inzupparli sempre prima nel campari!

Andiamo poi a versare la ricotta miscelata ai tuorli d’uovo e poi di nuovo uno strato di Pavesini. Infine, versiamo la ricotta mischiata allo zucchero a velo e per finire un ultimo strato di Pavesini.

Mettiamo in frigo a raffreddare.

E quando serviremo questo dolce, se non sarà la nostra linea a ringraziare, il nostro palato sicuramente sì!