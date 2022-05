Domani sarà il primo giorno di giugno. Il mese dell’estate che ci fa pensare a tanti piatti leggeri, sfiziosi e freschi. Con l’arrivo della bella stagione e del caldo abbiamo poca voglia di passare il tempo ai fornelli. Per affrontare le giornate più calde, generalmente prediligiamo piatti poco elaborati, ma che siano ricchi e completi. Un esempio è senza dubbio l’insalata di riso, un piatto appetitoso e perfetto per l’estate. In alternativa, anziché utilizzare il riso, possiamo preparare una freschissima insalata di pasta dal sapore sorprendente. Questa pietanza ci permette di dare spazio alla fantasia, utilizzando gli ingredienti che più amiamo e che abbiamo già in casa. Oggi vogliamo suggerire una ricetta semplice e che conquisterà il palato di tutti. Zucchine e salmone saranno i protagonisti di questo piatto. Se per legare gli ingredienti molti usano la panna, oggi utilizzeremo un altro ingrediente super cremoso, leggero e fresco.

Ingredienti

320 g di pasta corta;

250 g di salmone affumicato;

200 g di zucchine;

300 g di stracchino;

1 spicchio d’aglio;

qualche fogliolina di prezzemolo;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Questa insalata di pasta super cremosa con zucchine e salmone profuma d’estate e la sua ricetta senza panna è veramente facilissima

Portiamo a bollore una pentola d’acqua, aggiungiamo il sale e facciamo cuocere la pasta. Scoliamola pochi minuti prima di quanto riportato sul pacchetto di pasta. Trasferiamola in un recipiente ed aggiungiamo un filo d’olio extravergine d’oliva per non farla attaccare. Laviamo con cura le zucchine e rimuoviamone le estremità. Tagliamole a cubetti e trasferiamole in padella insieme ad un po’ d’olio e allo spicchio d’aglio. Lasciamole dorare e, dunque, cuocere per una decina di minuti. Eliminiamo lo spicchio d’aglio e uniamo le zucchine alla pasta.

Tagliamo il salmone affumicato a listarelle ed aggiungiamolo alla pasta insieme allo stracchino. Per concludere, laviamo il prezzemolo, tritiamolo finemente e mescoliamo per bene tutti gli ingredienti fino a che saranno bene amalgamati.

Consigli

Questa insalata di pasta super cremosa con zucchine è perfetta da gustare a lavoro, ma anche in spiaggia. Per realizzarla, consigliamo di usare un formato di pasta corto perché più semplice da consumare fuori casa. In ogni caso, niente ci vieta di usare spaghetti o linguine se vogliamo. Per farla rimanere al dente anche una volta fredda, è necessario scolarla qualche minuto prima, altrimenti il risultato potrebbe essere deludente. Se conservata dentro un contenitore ermetico nel frigorifero, potremmo consumarla anche due giorni dopo la realizzazione. Infine, noi abbiamo scelto di usare come ingredienti zucchine e salmone perché sono prodotti che si sposano alla perfezione tra loro, ma possiamo sostituirli. Ad esempio, possiamo usare le melanzane al posto delle zucchine e sostituire il salmone affumicato con il tonno.

