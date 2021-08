D’estate le giornate sono molto calde e tutto ciò che vogliamo è mangiare qualcosa di buono e fresco senza rinunciare al gusto.

In un precedente articolo, abbiamo suggerito una soluzione veloce e perfetta per una cena gustosa a base di zucchine.

Oggi la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori un’idea per una cena veloce da preparare ma estremamente gustosa. Infatti, crediamo che pochi resisteranno al gusto travolgente di questo sfizioso piatto estivo pronto in un attimo.

Per prepararlo ci serviranno solo pochissimi ingredienti e siamo sicuri che questo rotolo conquisterà grandi e piccini. Le zucchine sono molto versatili e usandole possiamo preparare piatti davvero buonissimi.

Ingredienti

2 zucchine medie;

6 uova;

250 gr. di ricotta;

100 gr. salmone affumicato a fette;

3 spicchi d’aglio;

1 mazzetto di aneto;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo rotolo iniziamo grattugiando finemente una zucchina e mettiamola da parte. In un contenitore rompiamo le uova e montiamole per qualche minuto con lo sbattitore elettrico. Quando il composto sarà gonfio e spumoso, aggiungiamo il sale, il pepe e le zucchine grattugiate.

Con l’aiuto di una mandolina, tagliamo l’altra zucchina a rondelle molto fini. Facciamo preriscaldare il forno a 200 gradi ventilato e prepariamo una placca foderata con carta da forno. Versiamo il composto di uova e zucchine sulla placca in modo che si distribuisca in modo omogeneo.

Copriamo il composto con le zucchine a rondelle facendole sovrapporre leggermente l’una all’altra. Saliamo le zucchine ed inforniamo il tutto per 20 minuti.

Nel frattempo, mettiamo la ricotta in una ciotola. Dopo aver lavato l’aneto, tritiamolo finemente ed uniamolo alla ricotta. Con lo schiaccia aglio tritiamo l’aglio, aggiungiamolo alla ricotta e mescoliamo gli ingredienti per bene

Trascorsi 20 minuti, la frittata di zucchine sarà pronta, quindi estraiamola dal forno e lasciamola raffreddare. Mettiamo un pezzo di carta forno sulla frittata in modo da coprirla e capovolgiamola. In questo modo le fette di zucchine rimarranno all’esterno del rotolo.

Una volta raffreddato, possiamo farcire il rotolo. Quindi, spalmiamo la crema di ricotta ed aggiungiamo le fette di salmone affumicato. Arrotoliamo la frittata e ricopriamola con la carta da forno.

Lasciamola riposare in frigorifero per un’ora. Una volta estratto dal frigo potremo tagliare il rotolo a fette spesse 2 centimetri e godere di tutto il suo sapore e freschezza.