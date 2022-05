Per cominciare male la giornata non c’è niente di peggio che lavarsi il viso e asciugarsi con un asciugamano ruvido come carta vetrata e che puzza di umidità. Un cattivo odore che impregna le narici in un secondo. Dunque, oltre ad uno “scrub” non richiesto (a causa dei tessuti pungenti), bisognerà fare i conti anche con odori sgradevoli. Tali elementi potrebbero annunciare un lavaggio o un’asciugatura non corretta. Quando i capi emanano un cattivo odore, anche dopo un lavaggio in lavatrice, allora il problema potrebbe essere proprio l’elettrodomestico.

Lavatrice: consigli utili

Una pulizia profonda e una buona manutenzione della lavatrice permetteranno di ottenere un bucato sempre fresco, igienizzato e profumato. Dunque, bisognerà ricordarsi di:

pulire dell’oblò con un panno in microfibra inumidito da un detergente igienizzante;

con la stessa tecnica pulire anche il cestello;

con un vecchio spazzolino da denti, strofinare e pulire il vano cassetto e tutti gli angoli più difficili. Muffa e batteri potrebbero facilmente accumularsi sulle guarnizioni in gomma. Per pulirle alla perfezione esistono alcuni trucchetti facili e veloci;

infine, pulire periodicamente il filtro e controllare i tubi dell’acqua è importantissimo per rimuovere eventuali accumuli d’acqua, sporco e calcare.

A questo punto, se il bucato puzza ancora e gli asciugamani al tatto risultato duri si potrebbe ricorrere a qualche piccolo escamotage della nonna.

Per lavare e ammorbidire asciugamani e accappatoi molti usano l’aceto o il bicarbonato ma questo rimedio è efficacissimo e naturale al 100%

Per sciogliere il calcare e rendere l’acqua meno “dura”, infatti, l’aceto bianco sembra un vero portento. Difatti, sono in molti ad usarlo, in modo da far distendere le fibre dei tessuti e rendere i capi più morbidi. Per eliminare il cattivo odore, invece, il bicarbonato è un altro ingrediente naturale che promette ottimi risultati. Eppure, non tutti sanno che un solo prodotto ecologico potrebbe rivelarsi un vero asso nella manica per lavare e ammorbidire asciugamani e accappatoi in un solo lavaggio.

Stiamo parlando del percarbonato di sodio. Uno sbiancante ecologico che vanta proprietà disinfettanti e antibatteriche. Questo prodotto, non solo rimuove le macchie, ma è utile anche per neutralizzare gli odori. Un’alternativa naturale ai classici detersivi con additivi. Per un lavaggio a mano, basterà lasciare l’asciugamano in ammollo, per 30 minuti, in acqua calda con 30 g di percarbonato. Poi, risciacquare e provvedere con il classico lavaggio. In lavatrice, invece, si consiglia di versare 60 g di percarbonato direttamente nel cestello.

