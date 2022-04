Con le temperature che piano piano si stanno rialzando, abbiamo sempre più voglia di viaggiare. Staccare dalla solita routine e goderci qualche giorno di relax, al mare o in montagna. Ammirare il paesaggio che ci circonda senza troppi turisti o troppa calca. I giorni a disposizione, però, non sono molti e le ferie estive sono ancora lontane. Per questo motivo stiamo cercando una meta che sia facilmente raggiungibile e non troppo costosa. Abbiamo già parlato di alcune città bellissime ma non molto conosciute che si visitano soltanto in una giornata.

Oggi però ci concentreremo su una piccola perla adatta agli amanti del mare e degli scogli. Meno conosciuta di tutto l’arcipelago di cui fa parte, questa isoletta è una chicca da non lasciarsi sfuggire.

Questa incredibile isoletta italiana meno conosciuta di Ponza o delle Eolie si visita in un giorno ed è davvero economica

Stiamo parlando di Palmarola, terza isola per grandezza dell’arcipelago delle Isole Ponziane. Ci troviamo al largo delle coste di Gaeta, a soli 10 km dalla più famosa isola di Ponza. Raggiungibile da Ponza tramite barca, è il luogo ideale per chi cerca un po’ di relax. Questa isola vulcanica, chiamata La Forcina per la sua forma, prende il nome dalla palma nana, che cresce spontaneamente sull’isola. Se vogliamo passare una giornata all’avventura in una foresta quasi incontaminata, è il posto per noi. Niente corrente elettrica senza generatore o ricezione dei telefoni, e un unico ristorante sul posto.

Un piccolo paradiso selvaggio a pochi chilometri dalla costa

Spiagge incontaminate e natura selvaggia la fanno da padrona in questa isola di poco più di un chilometro quadrato. Sembra quasi di trovarci in un posto esotico dall’altra parte del Mondo, grazie alle sue incredibili scogliere. Bellissima Cala del Porto e la Piana del Viaggio, dove godersi la piacevole brezza del mare. Incredibile il Faraglione di Mezzogiorno, un piccolo arcipelago di isolotti, per la precisione quattro. Il faraglione di terra è il più grande tra tutti e dà il nome al gruppo di isole. Qui si trova una delle grotte considerate da molti tra le più belle di tutto il Tirreno. A poca distanza anche i resti di un arco roccioso chiamati i Fucili di Palmarola.

Ma anche gli scogli delle Galere ci lasceranno senza fiato, con i loro colori nero ossidiana e ocra. Per non parlare della Cattedrale, una serie di grotte strette e alte che ricordano volte e pilastri. Ma anche la piccola Cappella di San Silverio. Si raggiunge tramite una scalinata ricavata nella roccia che apre ad un paesaggio meraviglioso.

Quindi, questa incredibile isoletta italiana meno conosciuta di Ponza è davvero un tesoro nascosto da visitare. Possiamo alloggiare sull’isola nell’unico affittacamere disponibile o prenotare a Ponza. In questo periodo e fino a giugno la zona non è affollata. Al momento, i prezzi per 3 notti per 2 persone si aggirano intorno ai 300 euro. Se invece preferiamo rimanere sulla penisola, ma cerchiamo un posto poco affollato ma altrettanto bello, possiamo visitare Cortona.

