L’Italia è la nazione che, più di altre, attira per la sua cucina squisita. I piatti del Bel Paese, dagli antipasti ai primi, passando per i secondi, sono tra i più copiati a tutte le latitudini. Tuttavia non si tratta solamente di cibo, dal momento che anche le bevande ricoprono un ruolo molto importante. Non solamente drink alcolici, ma anche analcolici freschi e dissetanti, perfetti per combattere il caldo che si sta avvicinando. Durante il periodo estivo, infatti, si è soliti bere molta acqua, ma anche molte limonate.

Tuttavia non sono le uniche opzioni disponibili, dal momento che si potranno utilizzare anche altri ingredienti come, ad esempio, le arance. Si tratta di agrumi molto versatili in cucina che, spesso, vengono utilizzati per preparare dolci, ma non solo. Le arance sono ottime anche come centrifuga per creare una bevanda dissetante che piacerà anche ai più piccoli. Un’altra bevanda perfetta per l’estate è il classico latte e menta.

Per rinfrescarsi in primavera oltre al solito limone proviamo queste 2 sfiziose bevande che conquisteranno anche i bambini

Per preparare la bevanda all’arancia sarà sufficiente procurarsi cinque arance. Dopo averle lavate andranno centrifugate insieme a del ghiaccio tritato. In seguito, prendere dello sciroppo di zucchero e mescolare. Lasciare riposare in frigo per alcune ore prima di servire. Chi non possiede una centrifuga, tuttavia, potrà spremere normalmente le arance cercando di filtrarle il più possibile. Lo sciroppo, poi, non è indispensabile: la centrifuga potrà essere zuccherata con del classico zucchero, se gradito.

Una combo incredibile

La seconda bevanda che si andrà a preparare, invece, vede come protagonista la menta. Si dovrà utilizzare lo sciroppo di menta, pertanto si consiglia di sceglierlo senza coloranti. Unire allo sciroppo di menta lo zucchero e aggiungere latte e ghiaccio tritato. Anche in questo caso la ricetta si potrà preparare anche senza aggiungere lo zucchero. Infatti, lo sciroppo di menta tenderà già ad essere molto dolce. Per quanto riguarda il latte, potrà essere utilizzata qualsiasi tipologia si preferisca: dal latte intero allo scremato, passando per quello a lunga conservazione.

Per lo sciroppo di menta, oltre a quello già pronto, si potrà produrlo in casa sfruttando le foglie di menta. In questo caso, però, sarà bene cominciare per tempo. Con le foglie di menta sarà sufficiente scegliere le migliori e metterle in un pentolino una volta che il latte avrà raggiunto il bollore. Lasciare in infusione circa mezz’ora prima di mettere a raffreddare in frigorifero. In alternativa al classico latte, poi, si potranno utilizzare bevande di soia o di mandorla per un gusto ancora più intenso. Quindi, per rinfrescarsi in primavera oltre al solito limone proviamo anche l’arancia e il latte con la menta.

