Come prevenire ed eliminare con dei semplici rimedi naturali i fastidiosi e pericolosi moscerini neri nella terra di un vaso

Sarà capitato a molti di annaffiare o spostare una pianta e di notare dei moscerini neri, nel terreno del vaso o che svolazzano attorno alla pianta. Questi insetti, oltre ad essere molto fastidiosi e sgradevoli possono compromettere la salute della pianta in questione. Come prevenire ed eliminare con dei semplici rimedi naturali questo problema?

Cos’è il moscerino nero

Il moscerino nero o insetto dei funghi è un piccolissimo insetto, che vive e si moltiplica sul terreno delle piante in vaso.

Le femmine depongono circa 100 o 200 uova nel terreno umido, che dopo tre giorni si schiudono. Le larve si nutrono di funghi e di materia organica animale e vegetale, fino a diventare nel giro di venti giorni adulte e alate. Continuano a vivere in prossimità del vaso, o sul terreno per continuare a riprodursi.

Le larve possono danneggiare le giovani piante rovinandone le radici.

Come prevenire la sua comparsa

Per evitare la comparsa di questo insetto è bene non innaffiare eccessivamente il terreno, e attendere tra una annaffiatura e l’altra, che sia ben asciutto in superficie.

Evitare l’utilizzo di terricci a basso costo, perché potrebbero contenere del materiale organico preferito dai moscerini.

Se si possiede una serra, non bisogna creare un ambiente eccessivamente umido, e tenere la temperatura interna al di sotto dei 24 gradi.

Ci sono dei rimedi naturali che ci permettono di eliminare i moscerini dal terreno.

Sabbia per gli uccelli

Cospargere il terreno infestato, con circa due centimetri di sabbia per gli uccelli.

In questo modo, il terreno rimarrà sempre asciutto formando un habitat non favorevole alle larve.

Acqua e bicarbonato di sodio

Spruzzare di tanto in tanto, sul terreno una soluzione di bicarbonato di sodio ed acqua. Le larve lo mangeranno e moriranno.

Coprire con dei collant

Se copriamo il terreno con dei vecchi collant impediremo ai moscerini di deporre le uova.

Prezzemolo ed erba cipollina

Se mettiamo sul terreno del prezzemolo tritato o dell’erba cipollina terremo lontani questi fastidiosi insetti.

Aceto e detersivo per piatti

Se mettiamo una ciotola accanto alla pianta infestata e vi versiamo una soluzione di aceto, acqua e detersivo per piatti, i moscerini attratti dall’odore vi affogheranno dentro.

Gli insetti benefici

Se l’infestazione è molto estesa, si può intervenire utilizzando degli insetti benefici: i nematodi. Questi, mangiano le uova dei moscerini senza danneggiare la pianta.