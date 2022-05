Quando andiamo al supermercato, la maggior parte di noi mette nel carrello più o meno le stesse cose. Infatti, abbiamo tutti una serie di piatti che sappiamo preparare molto bene o che ci piacciono più di altri. Quindi, è normale che le verdure più comuni siano anche quelle più scelte nella nostra spesa quotidiana. Basti pensare alle patate, all’insalata o alle zucchine.

Allo stesso tempo, questo modo di fare potrebbe portarci a snobbare alcuni cibi che non sono solo buonissimi, ma anche molto salutari. Questo è il caso della barbabietola rossa.

Solitamente la troviamo confezionata nel banco frigo, affianco alle insalate in busta e alle pannocchie precotte. Anche le barbabietole sono pronte per essere consumate, quindi non ci resta che capire perché e come metterla sul piatto.

Questa gustosa verdura sarebbe una bomba di vitamine e aiuterebbe a dimagrire anche se molti la snobbano

Secondo gli esperti, in 100 grammi di barbabietola troviamo poche calorie (appena 19), con il 77% di carboidrati, il 23% di proteine e 0 grassi. Ciò rende questo vegetale particolarmente adatto a una dieta equilibrata anche con l’obbiettivo di dimagrire.

La barbabietola contiene anche diversi sali minerali importanti, come magnesio, ferro, sodio, potassio e fosforo. Per quanto riguarda le vitamine, vi troviamo la A, la C e quelle del gruppo B. Se quindi notiamo una carenza di una di queste vitamine o minerali, la barbabietola potrebbe essere una valida alleata. Per questo potrebbe anche essere utile in caso di influenza. Ricordiamoci, però, di evitare le cotture prolungate, se vogliamo conservare il massimo delle sue proprietà.

Questa gustosa verdura sarebbe raccomandata anche per i soggetti anemici, dal momento che sarebbe in grado di rivitalizzare i globuli rossi. Infine, la barbabietola sarebbe un’ottima scelta anche per le sue proprietà digestive e depurative, dovute all’elevato contenuto di acqua e fibre. Invece, potrebbe non essere indicata per chi soffre di gastrite o di calcolosi renale.

Come usare la barbabietola

Possiamo mangiare la bietola cruda, semplicemente riducendola a cubetti e accostandola a un’insalata verde. Altrimenti la si può stufare, saltare in padella o cuocere gratinata al forno.

Ci sono, però, anche degli utilizzi meno scontati, che prevedono la bietola nella sua forma liquida. Infatti, possiamo consumarne il succo, una vera carica di energia. Altrimenti, frullando la bietola possiamo creare un piatto di pasta colorato e buonissimo.

