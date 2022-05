Alla parola estate tutti non possono che pensare a un’unica cosa: vacanze al mare! D’altronde, quando il caldo comincia ad attanagliarci nella sua morsa e a non darci tregua, non c’è nulla di meglio che immergersi in acque cristalline. Non meno piacevole è stare sdraiati su un lettino a lasciarsi accarezzare dai raggi del sole e ad abbronzarsi.

Naturalmente prima di partire dovremo decidere la nostra destinazione, nonché fare i conti col budget a disposizione.

Nel caso volessimo una vacanza paradisiaca, ma senza grosse spese, possiamo optare per alcune località italiane Bandiera Blu dai costi contenuti.

Possiamo però decidere anche di andare all’estero.

Attrazioni

Considerata una località di mare economica per le vacanze è la città di Las Palmas, capitale di Gran Canaria, appartenente all’omonimo arcipelago spagnolo.

La sola menzione delle Isole Canarie non può che farci già sognare e ancor più quando scopriremo le caratteristiche di Las Palmas.

Oltre a essere una città marittima è anche ricca di cultura e differenti attrattive.

A partire del tipico centro storico di Vegueta, ricco di maestosi palazzi, che ci permetterà di scoprire l’autenticità della città. Interessante anche l’antico quartiere di Triana, oggi zona commerciale.

Da visitare assolutamente la casa dove ha vissuto per un periodo Cristoforo Colombo nonché la piazza di Sant’Anna, al cui centro si erge l’omonima cattedrale. Salendo alla sommità di questa, si potrà ammirare il panorama circostante. Altra caratteristica della piazza davvero simpatica è la presenza di 8 statue di cani.

Da non perdere poi il Poema Del Mar, acquario dalle dimensioni notevoli che ospita un numero sconfinato di specie faunistiche e floreali.

In questo contorno, già magico e affascinante, troviamo anche spiagge mozzafiato.

Considerata una località di mare economica per le vacanze questa città in Europa ha spiagge tra le più belle al Mondo

La spiaggia più famosa di Las Palmas è sicuramente la sabbiosa Playa Las Canteras, che si estende nel centro urbano per diversi chilometri. Una morbida distesa sabbiosa lambita da acque cristalline abbastanza calme. Infatti, la presenza di una barriera corallina ripara la zona dalle forti correnti marine.

Dal sapore più antico le spiagge di San Cristobal, nel quartiere dei pescatori e vicino al porto. Tra queste è davvero particolare La Puntilla, piccola spiaggia contornata da scogli appuntiti.

Da menzionare poi le diverse spiagge adatte a fare surf, come Lo Cicer e Del Hombre.

Queste sono solo alcune delle diverse spiagge su cui poter sostare, ognuno potrà trovare quella più adatta a sé data l’ampia scelta.

