Quando si è indecisi su cosa cucinare, solitamente la frittata rientra tra le scelte più facili e sbrigative da adottare. Ci si può mettere dentro qualsiasi cosa si voglia, dal pesce alla carne. In questa ricetta vedremo un’alternativa molto salutare con due ingredienti fondamentali: la zucca e la curcuma.

La curcuma è una spezia già nota per le sue proprietà benefiche. La zucca, invece, è un ortaggio che spesso viene inserito all’interno di diete dimagranti. Infatti, è povera di calorie ma ricca di tanti nutrienti essenziali. Circa 100 g di prodotto apportano 18 kcal. È ricca di antiossidanti, vitamine (A, C, E), e aiuterebbe la vista e anche il sistema immunitario. Dunque è davvero un super alimento che non dovrebbe mancare nella nostra dieta. È un alimento molto versatile, si può infatti cucinare in qualsiasi modo. Soffermiamoci nel vedere come viene fatta la frittata con zucca e curcuma.

Questa frittata light di zucca e cipolle al forno con un ingrediente segreto è irresistibile e leggera

Gli ingredienti che ci occorrono sono:

200 g di zucca;

2 cucchiai di grana o in alternativa pecorino;

1 cucchiaio di curcuma in polvere;

5 uova;

1 pizzico di sale;

pepe nero;

olio EVO;

mezza cipolla bianca.

Questa frittata light di zucca e cipolle al forno è da provare assolutamente, andiamo a comporre la nostra ricetta.

Come prima cosa prendiamo la zucca e la tagliamo in due metà. La puliamo togliendo i semi e iniziamo a tagliarla in piccoli tocchetti formando dei quadratini. Prendiamo una padella e riscaldiamo un po’ di olio con un po’ di cipolla e la facciamo imbiondire. A questo punto uniamo la zucca, aggiungiamo il sale e lasciamo cucinare. Nel frattempo possiamo iniziare a sbattere le uova con una frusta fino a formare un composto schiumoso. Uniamo poi tutti gli ingredienti: il formaggio, la curcuma, il pepe.

Quando la zucca risulterà essere morbida e cotta la facciamo raffreddare. In una teglia rotonda aggiungiamo un filo d’olio e bagniamo le pareti. Uniamo la zucca con la cipolla al composto di uova e lo trasferiamo all’interno della teglia. Riponiamo in forno a 180° per circa 10 o 15 minuti, se il forno è statico, altrimenti a 170° con il forno ventilato. Lasciamo intiepidire e la nostra frittata con zucca e curcuma sarà pronta. In alternativa si può anche decidere di fare il rotolone di frittata aggiungendo un salume a scelta e un formaggio morbido da sciogliere.

