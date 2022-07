Le vacanze estive sono finalmente arrivate per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di scegliere luglio invece di agosto. La maggioranza, tuttavia, dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di poter partire alla scoperta di nuovi luoghi. Dal mare alla montagna, passando da città d’arte e capitali, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Tra le città da visitare, oltre alle più famose e gettonate, troviamo anche il capoluogo della Basilicata. Infatti, il centro storico di Potenza saprà affascinare il visitatore interessato a scoprire qualcosa di diverso dal solito.

Per chi, invece, predilige il mare, da Nord a Sud l’Italia è ricca di posti meravigliosi dove rilassarsi dopo un anno di lavoro. Oggi si andrà alla scoperta di 3 luoghi magici che si trovano nella favolosa Calabria: Diamante, la Baia di Soverato e Tropea.

3 luoghi dove andare in vacanza in Italia ideali per chi ama mare limpido e spiagge dorate

Diamante si trova in provincia di Cosenza, nella Riviera dei Cedri, luogo caratterizzato da una lunghissima distesa di sabbia bianca affacciata su mare cristallino. Tra le spiagge più delle di questo posto troviamo Sabbia d’Oro con sabbia non fina, ma dorata e mare pulitissimo. Si trova al confine con Belvedere Marittimo. Tra le altre spiagge consigliate troviamo, poi, la Caletta del Porto vicino al centro storico. Ma Diamante non è solo mare, qui si potranno trovare i ruderi di Cirella, un antico centro abitato risalente all’anno 1000 ma abbandonato dall’800. In stile barocco, poi, la Chiesa dell’Immacolata Concezione risalente alla metà del ‘600. Il centro storico di Diamante è caratterizzato da stradine e vicoli ricchi di murales tutti da scoprire. Molto interessante anche la fortificazione che fu il primo nucleo dell’insediamento che poi si trasformò nel vero e proprio centro abitato.

Baia di Soverato

Spostandosi in provincia di Catanzaro, invece, si potrà andare alla scoperta della Baia di Soverato. Dal 2008, è stato istituito un Parco Marino Regionale a protezione di fauna, flora ma anche reperti archeologici. La cittadina di Soverato si affaccia sul Golfo di Squillace ed è una vera perla che, oltre al mare meraviglioso e alle spiagge dorate, offre attrazioni interessanti. Il panorama che si potrà ammirare dal Giardino Botanico Santicelli è ineguagliabile. Si potranno, poi, visitare le tombe Sicule e la Torre di Carlo V. La Chiesa di Maria Santissima Addolorata tra dipinti, sculture e marmi merita sicuramente una visita.

Tropea

Nei 3 luoghi dove andare in vacanza in Italia troviamo anche una delle spiagge più suggestive della famosissima Tropea. Affacciata sulla Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia, troviamo Marina dell’Isola. Una spiaggia che si trova tra quella della Rotonda e l’Isola Bella, ed è molto apprezzata durante il periodo estivo. Tropea, però, è famosissima anche per le sue bellezze architettoniche con un centro storico a picco sul mare. Qui, si potrà ammirare il Santuario di Santa Maria dell’Isola Bella raggiungibile tramite una scalinata ricavata nella roccia. Da questo luogo si potrà anche ammirare il panorama su Tropea e sulle Isole Eolie. Molto interessante anche la Cattedrale di origine normanna risalente al XII secolo. Fu restaurata frequentemente in seguito a numerosi terremoti. Impossibile non citare, poi, la famosissima cipolla rossa di Tropea.

