Da sempre uno dei dolci più consumati, in special modo dai più piccolini, è il budino. Per la sua consistenza morbida, infatti, è adatto proprio per i bimbi che stanno formando i primi dentini. Questa versione che andremo a vedere è molto particolare, perché verrà usata una farina che non tutti conoscono e usano. Stiamo parlando della farina di tapioca unita al latte di cocco. Il latte di cocco è un alimento che presenta mille proprietà. È rinfrescante, adatto per l’estate e ottimo per quanto riguarda il gusto. Spesso viene inserito nelle diete Vegan proprio per l’assenza di componenti d’origine animale.

È un latte ricco di vitamine e sali minerali. Le vitamine che troviamo in questo latte sono la E, C e parecchie del gruppo B. Oltre a queste, sono presenti anche ferro, che è importante per l’ossigenazione del sangue, magnesio, fosforo e potassio, importante per i tessuti principali come cuore e reni. È anche un potente antiossidante.

È da provare questo budino fatto in casa con uova, latte di cocco e senza panna

Una volta compresi i benefici di questo budino, andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno per realizzarlo.

1 bicchiere di latte;

400 g di latte condensato;

1 bicchiere di latte di cocco;

4 uova;

1 bicchiere di acqua tiepida;

zucchero per il caramello: 1 bicchiere e mezzo;

1 bicchiere di tapioca a palline.

Presi tutti gli ingredienti possiamo procedere con la ricetta, perché davvero è da provare questo budino fatto in casa. Mettiamo l’acqua tiepida e il latte di cocco in un contenitore, aggiungendo anche la tapioca, e lasciamo in ammollo per circa 40 minuti. Nel frattempo, facciamo scogliere lo zucchero in una padella sul fuoco e, una volta fatto, lo versiamo nello stampino del budino. Lasciamo raffreddare. Dentro il contenitore con l’acqua, la farina e il latte di cocco aggiungiamo il resto degli ingredienti e agitiamo con le fruste elettriche. Versiamo il composto ottenuto nello stampino e lo riponiamo su una teglia che ricopriremo di acqua bollente.

Inforniamo a 180° per circa un’oretta. Dopodiché possiamo togliere il budino dal forno e metterlo in frigorifero per circa 4 ore. Dovrà essere servito freddo. Se si vuole, per i più golosi si può aggiungere alla fine cioccolato fondente sciolto a bagnomaria oppure un po’ di panna spray. A questo punto il nostro budino sarà pronto per essere mangiato, ottimo per una colazione gustosa.

