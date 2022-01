L’inizio del nuovo anno è da sempre occasione per abbracciare il cambiamento, anche e soprattutto quello personale.

Specialmente se abbiamo superato i 50 o ne siamo in prossimità, non dobbiamo essere spaventate dal tempo che passa, ma anzi approfittarne per valorizzarci.

Questo non significa ricorrere costantemente a tinte per capelli o scegliere make up corposi per coprire le imperfezioni, ma saperle ingentilire grazie a semplici trucchetti.

Ad esempio, abbiamo appurato che per illuminare il viso e rinfrescarlo basterebbe un solo prodotto, sapientemente applicato.

Anche l’acconciatura, poi, non è elemento da sottovalutare: il giusto taglio sa impreziosire i lineamenti e renderli più dolci.

Ci interesserà allora sapere che questa frangia tornata di tendenza valorizza anche i capelli ricci ed è perfetta per ringiovanire il viso a ogni età.

La frangia: il must di stagione anche per star e royals

Basta sfogliare le principali riviste di gossip o moda, ma anche dare un’occhiata ai social, per capire che la frangia domina incontrastata la scena.

Non solo vip come Belén Rodriguez o Lily Collins “ci hanno dato un taglio”, ma anche il mondo royal è parso subito conquistato dalla nuova moda. Durante il suo primo impegno ufficiale, infatti, la principessa Sofia di Svezia ha sfoggiato una maxi frangia corposa e simmetrica, prontamente approvata dai follower.

Il valore aggiunto

Anche nel 2022 la frangia non cederà il proprio posto d’onore.

A lei il compito di incorniciare il viso, esaltare lo sguardo e rendere grintosi anche i tagli più classici e tradizionali.

Dal caschetto al mullet, passando per tagli ricci o lisci di media lunghezza la frangia non smetterà di stupire, rendendo ogni volto più accattivante.

Questa frangia tornata di tendenza valorizza anche i capelli ricci ed è perfetta per ringiovanire il viso

A riscuotere particolarmente successo sarà soprattutto la curtain bang, ovvero la mitica frangia a tendina.

Si tratta di una frangia abbondante, la cui lunghezza centrale arriva all’incirca al naso e tende a distendersi ancora di più sui lati.

Rispetto ad altre sforbiciate, presenta almeno due vantaggi: è decisamente elegante ed è più facile da mantenere in ordine, anche sul lungo periodo.

Altra peculiarità di questa frangia è la sua estrema versatilità: fa risaltare ogni tipo di viso e di taglio e soprattutto non teme l’effetto crespo.

Dulcis in fundo, la sua rivisitazione: quando ne saremo annoiate, anche se è difficile non amarla, basterà trasformarla in un pratico ciuffo.