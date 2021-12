L’avanzare dell’età irrimediabilmente porta con sé i segni del tempo: i capelli diventano argentati e le prime rughe fanno capolino sul volto.

Per molti, questo equivale a un vero e proprio dramma, a cui sembra difficile trovare un rimedio efficace. Si corre dal parrucchiere a fare la tinta o ci si affida al fai da te pur di nascondere anche il più sottile capello bianco.

Per mascherare le imperfezioni del viso, invece, ci rifugiamo spesso in make up corposi, elaborati e carichi di colore, convinti che sia la strada giusta. In realtà, si tratta di un grave errore, perché superati gli “anta” vige la regola “less is more”: ovvero, vietato esagerare.

Non servono affatto pesanti pennellate e nuances aggressive: al contrario, è tutta una questione di tocchi calibrati e tonalità leggere.

Scopriamo allora come truccarsi a 50 anni per avere un viso luminoso e giovane usando solo un prodotto.

Step 1: pulizia del viso e stesura fondotinta

Prima di cominciare, è bene ricordare che una costante pulizia del viso è il primo passo per mantenere la pelle più liscia ed elastica.

Possiamo optare per prodotti specifici o per metodi naturali, ma l’importante è non sottovalutare questa fase della beauty routine.

Il correttore: tanti pregi in unico prodotto

Dopo aver steso il fondotinta, avendo l’accortezza di scegliere una tonalità che si accosti al proprio incarnato, è tempo di usare il correttore.

Sembra incredibile, ma questo prodotto apparentemente accessorio, nasconde grandi potenzialità.

Innanzitutto, ricordiamo che per coprire brufoli o capillari in evidenza serve la tonalità verde, mentre per neutralizzare il blu delle occhiaie è consigliato l’arancio.

Quello che però pochi sanno è che le funzionalità del correttore non si esauriscono nell’azione coprente di piccole imperfezioni.

Usato sapientemente, questo prodotto consente di delineare e illuminare i contorni del viso, regalando una sorta di effetto anti età.

Basta seguire i passaggi della tecnica “Fox Eye Concealer Hack” già diffusa sui social e approvata dalle star e dagli esperti di make up. Piccoli e accurati tratti per un favoloso effetto lifting

Sarebbe sufficiente applicare il correttore in punti strategici del volto.

In particolare, concentriamoci sugli angoli interno ed esterno degli occhi, i lati del naso e la zona sottostante il labbro inferiore.

In questo modo, è possibile illuminare i punti del viso che conferiscono maggiore profondità e levigatezza a sguardo e contorni.

Fondamentale la modalità di stesura: meglio prediligere dei tratti dal basso verso l’alto così da favorire “l’effetto lifting” revitalizzante.