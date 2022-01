Gennaio è iniziato da qualche giorno e le nostre piante dell’orto hanno già ricevuto le cure dovute. È probabile che in questi giorni sentiamo di stare troppo con le mani in mano. La bella stagione non tarderà ad arrivare quindi mettiamoci all’opera preparando il terreno e gli utensili che ci serviranno. Non solo piccoli lavori e riposo, nell’orto di gennaio e febbraio è utile anche sistemare questi attrezzi per prepararsi alla primavera.

Piccoli lavoretti e progettazione

Avviare i lavori per orto e giardino in questo periodo è il momento migliore per mettere a segno e avere rigogliosi frutti nei prossimi mesi. Per ottenere ciò è necessario programmare l’organizzazione dell’orto. Quindi è meglio decidere cosa potremmo piantare quest’anno o cosa cambiare rispetto alle coltivazioni dell’anno precedente. Questa progettazione ci permetterà di considerare una eventuale roteazione dei prodotti per non impoverire il terreno. Infine una programmazione attenta ci consentirà anche di valutare se una certa frutta e verdura è molto utilizzata in casa. Diversamente opteremo per la scelta di un altro ortaggio che faccia al caso nostro, ad esempio. Prendiamo dunque carta e penna e decidiamo quali siano i prodotti da piantare nei prossimi mesi e quali no. Avere le idee ben chiare farà la differenza.

Possedere un orto però non significa solo piantare e raccogliere. Dobbiamo anche pensare alla manutenzione degli utensili che ci serviranno per i mesi futuri. Approfittiamo degli sconti di questo periodo per trovare qualche occasione. Sarà un modo per rinnovare la nostra attrezzatura. Oppure selezioniamo, puliamo e aggiustiamo quelli che abbiamo già. Vanga, zappe, forconi e rastrelli ci torneranno presto utili e se ce ne occupiamo subito potremmo risparmiare tempo e denaro.

È importantissimo avviare un controllo serio e rigoroso degli utensili a motore. Bisognerà infatti controllare candele e filtro dell’olio, procurarsi gli eventuali prodotti di ricambio. Quindi occhio al funzionamento di motozappe e motocoltivatori di vario tipo.

Per quanto riguarda gli attrezzi manuali possiamo pulirli con cura e metterli al riparo dalle intemperie. Fondamentale è il controllo dei manici se sono rotti o scheggiati e dobbiamo sostituirli. Al momento del loro utilizzo saremo impossibilitati a farlo se questi strumenti non saranno a posto. Compriamo i loro sostituti o decidiamo di cambiare il pezzo. In definitiva a breve saranno molto sfruttati e dovranno anche loro avere una forma perfetta dopo i freddi invernali.