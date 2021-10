Le piante hanno il potere di donare alla casa un tocco magico ed elegante. Quando le vediamo sulle mensole, accanto al divano o nelle camere da letto, infatti, proviamo una sensazione di piacere, mista a tranquillità. Questo è il potere di una pianta scelta in modo accurato, ovviamente tenendo conto anche dell’arredamento del nostro appartamento. L’aspetto fantastico è che ce ne sono tantissime perfette per gli interni tra cui scegliere. Tutto ciò che dovremmo fare è conoscerle il più possibile a fondo, in modo tale da capire quale sia la più adatta a noi e alla nostra dimora.

Questa è l’elegantissima pianta che sta andando a ruba e che ora tutti vogliono nella propria casa

Per aiutare diverse persone a capire quale pianta sia la più giusta per la propria casa e per il proprio stile, avevamo già trattato l’argomento in passato. Infatti, avevamo provato a stilare una lista di diverse piante eleganti e raffinate che potessero adattarsi bene a ogni tipo di appartamento. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo sottolineato la raffinatezza di una pianta in particolare che sicuramente conquisterà tantissime persone. Oppure, in un altro articolo, ne avevamo indicata un’altra perfetta soprattutto per il bagno, con la proprietà fantastica di riuscire anche a regolare l’umidità di questa stanza. Oggi facciamo la stessa cosa, sottolineando le caratteristiche della stupenda Chamaedorea elegans. Infatti, proprio questa è l’elegantissima pianta che sta andando a ruba e che ora tutti vogliono nella propria casa.

La Chamaedorea elegans, e la sua raffinatezza

Cerchiamo di presentare in breve questa meravigliosa pianta, che è la Chamaedorea elegans. Originaria dell’America centro-meridionale è perfetta per gli interni particolari che ricercano originalità ed eleganza. Tutto ciò che dovremmo fare sarà cercare di darle tutte le attenzioni di cui necessita. Per prima cosa, cerchiamo di sistemarla in un’area della casa che sia luminosa e abbastanza calda, che si aggiri attorno ai 18 gradi. Però facciamo attenzione a non esporla in modo diretto ai raggi del sole. Inoltre, ricordiamoci che dovremo annaffiare questa pianta in modo costante per l’intera durata dell’anno, stando attenti a non creare ristagni d’acqua che potrebbero nuocerla. Il terreno dovrà essere umido ma mai impregnato. Solo in questo modo la nostra Chamaedorea elegans potrà crescere forte e sana, regalandoci le sue foglie meravigliose e raffinate. Questa pianta donerà certamente un tocco di originalità al nostro appartamento, rendendolo più piacevole e accogliente.

